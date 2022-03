Ligue A (H/J24) : Vainqueur de Sète, Montpellier prend place sur le podium

Montpellier a su saisir l’opportunité. Alors que Narbonne a chuté ce samedi lors de la réception de Chaumont, la troisième place du classement était en jeu lors du duel de clôture de la 24eme journée entre Sète et Montpellier. Une rencontre qui a démarré avec deux équipes qui se sont rendu coup pour coup. Il a fallu attendre un série de cinq points consécutifs pour les Héraultais afin de voir un premier écart significatif. A partir de là, les joueurs d’Olivier Lecat ont conservé la main pour remporter la manche avec une marge de trois points. Le deuxième set a démarré exactement comme le premier, avec l’écart entre les deux formations qui a peiné pour dépasser un point. Les coéquipiers de Nicolas Lazo (18 points) ont toutefois commencé à trouver des solutions. Menés de deux longueurs, les Montpelliérains ont alors signé un 10-1 pour inverser la tendance et s’isoler au score.

Montpellier n’a pas perdu de temps

Revenus à cinq longueurs, les joueurs de l’Arago ont finalement cédé le set à la deuxième opportunité pour les Héraultais. Les coéquipiers de Ryan Sclater ont vu leurs espoirs de changer la donne dans le troisième set très vite partir en fumée. En effet, Montpellier a remporté neuf des douze premiers échanges de la manche pour creuser l’écart trop rapidement pour l’Arago. Un 5-0 a ensuite permis à l’écart de dépasser les dix longueurs. Un sursaut d’orgueil des Sétois leur a permis de revenir à sept longueurs mais la réponse a été immédiate. Montpellier n’a pas fait trainer les choses et a scellé le sort de la rencontre à sa deuxième balle de match (22-25, 18-25, 13-25). Un deuxième succès de suite qui permet au MHSC-VB de s’emparer de la troisième place à un point de Chaumont et avec deux longueurs d’avance sur Sète et Narbonne.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 24EME JOURNEE

Vendredi 4 mars 2022

Paris - Toulouse : 3-1 (25-21, 18-25, 25-16, 25-19)



Samedi 5 mars 2022

AS Cannes - Tours : 0-3 (14-25, 23-25, 23-25)

Nantes-Rezé - Le Plessis-Robinson : 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 19-25)

Poitiers - Nice : 3-0 (27-25, 25-20, 25-21)

Cambrai - Tourcoing : 0-3 (22-25, 21-25, 10-25)

Narbonne - Chaumont : 1-3 (25-18, 22-25, 14-25, 19-25)



Dimanche 6 mars 2022

Sète - Montpellier : 0-3 (22-25, 18-25, 13-25)