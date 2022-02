Ligue A (H/J23) : Tours s'en sort contre Paris

Tours peut remercier Toledo



⭐️⭐️⭐️ Tours - Paris ⭐️⭐️ Un classico de folie difficilement remporté par le TVB face à une équipe de @ParisVolley75 redoutable ! Félicitations aux 2 teams pour cette rencontre pleine de suspense ! #lnv #lam #tours #toursmétropole #cd37 #centrevaldeloire #errea pic.twitter.com/kgd6b6w3GB

— Tours Volley Ball (@ToursVolleyBall) February 27, 2022

VOLLEY - LIGUE A (H) / 23EME JOURNEE

Vendredi 25 février 2022

Samedi 26 février 2022

Dimanche 27 février 2022

Tours s'offre le classico ! Ce dimanche, dans la salle Robert-Grenon,Quelques jours après leur déplacement en Pologne à Belchatow en demi-finale aller de la Coupe de la CEV (défaite 3-2), les joueurs de Marcelo Fronckowiak ont bien débuté la rencontre (25-19), avant de voir Ibrahim Lawani (18 points) se réveiller et remettre son équipe sur de bons rails (15-25). Malgré un petit turnover de la part des Tourangeaux, Kévin Tillie (18 points) et les siens sont repassés en tête ensuite dans la troisième manche (25-18), avant de laisser les visiteurs revenir à nouveau (20-25).Contraint de réagir, Tours a su le faire avec la manière et peut remercier Pierre Toledo. Grâce à quatre aces de suite, puis en marquant sur deux nouvelles attaques,Touchés, les Parisiens ont fini par céder et s'inclinent après un gros combat dans ce classico. Avant la demi-finale retour de Coupe d'Europe le 2 mars à Robert-Grenon, le TVB a fait le travail ce dimanche et conserve une belle avance en tête du classement de la Ligue A, avec cinq points de plus que Chaumont (qui a joué trois matchs de plus).- Cambrai : 3-1 (25-16, 25-20, 23-25, 25-17)- Sète : 3-1 (25-22, 25-17, 21-25, 25-17)Toulouse -: 0-3 (21-25, 23-25, 25-27)- Poitiers : 3-2 (30-28, 16-25, 25-18, 23-25, 15-11)- Cannes : 3-0 (25-15, 25-21, 42-40)Montpellier -: 1-3 (25-22, 25-27, 22-25, 19-25)- Paris : 3-2 (25-19, 15-25, 25-18, 20-25, 15-9)