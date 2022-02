Ligue A (H/J23) : Chaumont impressionne toujours autant

Avec 19 pts (1 bloc, 3 aces et 15 attaques), @zurdoherrerajhj9 s'est vu remettre hier le trophée de #MVP par notre partenaire @GroupeAmplitude Kia Chaumont ! pic.twitter.com/tceh339M4c

— CHAUMONT VOLLEY BALL 52 (@CVB52HM) February 26, 2022

VOLLEY - LIGUE A (H) / 23EME JOURNEE

Vendredi 25 février 2022

Samedi 26 février 2022

Dimanche 27 février 2022

Ce samedi à l'occasion de la 23eme journée de Ligue A de volley,. Après deux premiers sets dominés sèchement par les locaux, les Provençaux ont poussé le dauphin du championnat jusqu'à la marque invraisemblable de 42-40 pour l'obtention de la 3eme et donc dernière manche du match. Avec neuf succès lors des dix derniers matchs, le CVB 52 revient provisoirement à trois points du leader, Tours, qui concluera cette 23eme journée ce dimanche à domicile contre Paris (coup d'envoi à 17h).Parmi les autres rencontres du jour, deux belles surprises sont à souligner. Tout d'abord celle du 3eme, Sète, piégé au Plessis-Robinson (3-1).. Les Audois profitent de ce faux-pas et de leur victoire dans la salle de Toulouse (0-3) pour s'installer sur le podium. L'autre belle surprise du jour vient de Nantes-Rezé (9eme), vainqueur à Montpellier (5eme) qui décidément semble traverser une période compliquée, se montrant incapable de dominer devant son public des clubs moins bien classés.Et enfin, Tourcoing est allé chercher sa victoire dans le 5eme set face à Poitiers, pourtant 13eme et avant-dernier du championnat. Au bénéfice de ce 3eme succès d'affilée, les Nordistes conservent leur 7eme place de Ligue A derrière Nice, 6eme, et devant le club de la capitale, 8eme.- Cambrai : 3-1 (25-16, 25-20, 23-25, 25-17)- Sète : 3-1 (25-22, 25-17, 21-25, 25-17)Toulouse -: 0-3 (21-25, 23-25, 25-27)- Poitiers : 3-2 (30-28, 16-25, 25-18, 23-25, 15-11)- Cannes : 3-0 (25-15, 25-21, 42-40)Montpellier -: 1-3 (25-22, 25-27, 22-25, 19-25)Tours - Paris