Ligue A (H/J22) : Tours et Rennes battus, Montpellier prend la deuxième place

Entre le leader et l’avant-dernier, l’affiche était déséquilibrée... mais sur le papier seulement. Car, dans ce match de gala, les joueurs de Guillermo Falasca ont tout donné et ont fait chuter Tours ! Si les joueurs du TVB ont su recoller au score en milieu de première manche, ce ne sont pas eux qui ont fait le jeu et se sont logiquement inclinés. Le deuxième set a vu les coéquipiers d’Hermans Egleskalns (25 points) faire la course en tête pour revenir à hauteur avant de se relâcher et, sans jamais avoir mené au score, laissé Narbonne repasser devant. Dos au mur, les Tourangeaux ont su se reprendre après avoir été menés de trois points pour arracher un tiebreak où les coéquipiers de Yordan Bisset Astengo (35 points) ont laissé filer un avantage de cinq points avant d’aller tout de même chercher une victoire inattendue (25-17, 22-25, 25-21, 23-25, 15-13). Mais, malgré la défaite, la première place du TVB n’a pas été en danger.

Rennes chute à Chaumont et laisse Montpellier passer

En effet, le dauphin des Tourangeaux a également chuté. Rennes, en déplacement à Chaumont, n’a jamais été dans le rythme. Les joueurs de Silvano Prandi, avec un trio composé de Martin Atanasov (14 points), Marlon Yant Herrera (13 points) et Julien Winkelmuller (12 points) très influent, ont rapidement mené deux manches à rien avant de voir Rafael Rodrigues de Araujo (16 points) et les Rennais réagir pour revenir à un set. Mais la quatrième manche a permis à Chaumont de sceller le sort du match (25-21, 25-18, 16-25, 25-23). Une défaite qui permet, malgré tout, à Tours de creuser l’écart avec quatre points d’avance sur les Rennais... qui ne sont plus dauphins. Face à Nice, Montpellier a réalisé la bonne opération de cette 22eme journée. Grâce notamment à 20 points de Joachim Panou, les joueurs d’Olivier Lecat se sont imposés nettement face à Nice (25-18, 16-25, 25-16, 25-23) pour s’emparer de la deuxième place à trois points du TVB.

Entre Paris et l’AS Cannes, la lutte continue de faire rage

En milieu de tableau, Poitiers passe devant Toulouse au bénéfice de sa victoire difficile à Sète (25-20, 25-17, 26-28, 18-25, 14-16) alors que la lutte pour la huitième place entre l’AS Cannes et Paris ne cesse de faire des étincelles. Quelques minutes après le revers subi par le RC Cannes dans le championnat féminin, les Cannois ont signé un net succès face à Tourcoing (25-18, 25-21, 25-19). Dans le même temps, malgré quelques difficultés, Paris a réalisé le même résultat aux dépens d’Ajaccio (27-25, 25-23, 25-20) pour rester à hauteur des Cannois au classement, tout en restant pour le moment en-dehors du Top 8 avec encore quatre journées à jouer. Une lutte pour le maintien dans lequel le match en retard de la 13eme journée entre Nantes-Rezé et Ajaccio aura un rôle prépondérant à jouer le 14 mars prochain.