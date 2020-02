Ligue A (H/J21) : Rennes cède la première place à Tours

Rennes a perdu la tête ! Emmenés par Kamil Baranek (15 points), les joueurs de Nikola Matijasevic ont bien démarré leur match de la 21eme journée de Ligue A masculine face à Nantes-Rezé en remportant nettement la première manche. C’est alors que les protégés de Fulvio Bertini ont renversé le match. Grâce notamment aux 21 points de Peter Michalovic, les Nantais sont allés chercher les trois manches suivantes pour faire chuter les Bretons (25-16, 21-25, 28-30, 21-25). Une défaite des joueurs de Loire-Atlantique qui fait les affaires de Tours. Face à Sète, au bord de la zone de relégation, les joueurs d’Hubert Henno n’ont pas fait durer le suspense. Hermans Egleskans (11 points), Adam Bartos et Timo Tammemaa (10 points chacun) ont guidé le TVB vers une nette victoire (25-18, 25-19, 25-22) qui permet au club tourangeau de prendre trois points d’avance au classement.

Montpellier troisième plus que jamais

Derrière le duo de tête, la bonne affaire est pour Montpellier. Les Héraultais, poussés par Joachim Panou (19 points) et Ryan Sclater (18 points), n’ont quasiment rien laissé à Tourcoing, si ce n’est la troisième manche (21-25, 15-25, 25-21, 25-27). Une victoire à trois points qui permet aux Montpelliérains de prendre six points d’avance sur Chaumont. En déplacement à Ajaccio, les joueurs de Silvano Prandi ont bien démarré en remportant la première manche mais les coéquipiers de Wasssim Ben Tara (15 points) ont trouvé des solutions pour aller chercher la victoire (22-25, 25-16, 25-20, 25-21). Les Ajacciens restent ainsi à trois longueurs de Nantes-Rezé, qui revient petit à petit sur Chaumont. En bas de tableau, Poitiers a su faire la différence sur l’AS Cannes au tiebreak (26-28, 25-22, 25-23, 18-25, 15-13) et remonte au huitième rang.