Ligue A (H/J20) : Sète à nouveau battu, Nantes-Rezé a eu le dernier mot face à Toulouse

Sète se retrouve en difficulté. Après avoir réalisé une série de dix victoires de suite en Ligue A masculine, l’Arago a concédé un deuxième revers de suite ce vendredi à l’occasion de la réception de Nice. Les joueurs de Patrick Duflos ont chuté en trois manches sèches sur leur parquet. Le premier set a vu les Niçois, emmenés par Bruno Lima (18 points), creuser progressivement l’écart avant de trembler au moment de conclure à leur deuxième opportunité. Les Sétois ont alors réagi pour faire la course en tête à l’entame de la deuxième manche mais une série de cinq points de suite a permis à Nice de reprendre l’ascendant pour aller chercher le set avec une marge de quatre points. Ryan Sclater (19 points) et ses coéquipiers n’ont pas été en mesure de répondre, ne menant qu’à un seul moment et d’un point dans la troisième manche. Les Niçois, sûrs de leurs forces, ont alors déroulé pour signer une deuxième victoire de suite (22-25, 21-25, 19-25) et consolider leur sixième place. Sète, de son côté, pourrait reculer d’un rang en fonction du résultat de Narbonne ce samedi.

Nantes-Rezé s’est fait peur

Après avoir mis fin à la série de Sète, les Nantais ont un temps pensé pouvoir enchaîner assez aisément lors de la réception de Toulouse. Les joueurs de Hubert Henno ont, en effet, très vite pris l’ascendant sur le Spacer’s dans un premier set absolument à sens unique et conclu avec un écart de onze points. Nantes-Rezé a continué sur sa lancée à l’entame de la deuxième manche mais l’écart de cinq points maintenu à l’abord du « money time » a fondu comme neige au soleil. Toutefois, à leur première balle de set, les Nantais ont fait le break dans cette rencontre. Il en fallait plus pour sortir Toulouse du match. Les protégés de Stéphane Sapinart ont su se remettre d’une série de cinq points perdus consécutivement pour repasser devant et réduire l’écart avec le gain du troisième set avec une avance de quatre longueurs. Désarçonnés, les joueurs de Nantes-Rezé n’ont pas su réagir quand la quatrième manche a tourné en faveur des Toulousains, qui ont fait la course en tête. A l’orgueil, les joueurs de Loire-Atlantique ont recollé à 21 points partout… pour mieux perdre les quatre suivants et d’être contraints de jouer un tiebreak. Empochant cinq des six premiers points, les Nantais ont très vite douché les espoirs toulousains pour l’emporter (25-14, 25-23, 21-25, 21-25, 15-12) mais voir Nice creuser l’écart. Toulouse, battu pour la troisième fois de suite, continue de chuter.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 20EME JOURNEE

Vendredi 4 février 2022

Sète - Nice : 0-3 (22-25, 21-25, 19-25)

Nantes-Rezé - Toulouse : 3-2 (25-14, 25-23, 21-25, 21-25, 15-12)



Samedi 5 février 2022

18h00 : AS Cannes - Montpellier

18h00 : Le Plessis-Robinson - Chaumont

19h30 : Poitiers - Paris

20h00 : Narbonne - Cambrai

20h00 : Tours - Tourcoing