Ligue A (H/J20) : Narbonne prend la troisième place à Sète, Tours reste solidement leader

Tours reste le solide leader de la Ligue A masculine. Face à Tourcoing, les joueurs de Marcelo Fronckowiak l’ont emporté pour la 16eme fois en 17 matchs. Une rencontre qui a été à sens unique en faveur du TVB, emmené par Luciano Palonsky (15 points). En trois manches sèches, les Tourangeaux ont scellé le sort du match (25-21, 25-19, 25-15) et laissent Montpellier à cinq points. Les Héraultais, pour leur part, ont prolongé les malheurs de l’AS Cannes, champion de France en titre. Avec un Théo Faure en grande forme (19 points), le MHSC-VB a su se sortir d’un premier set interminable avant de faire le break plus rapidement. La dernière manche a été une formalité pour les hommes d’Oliver Lecat (36-38, 23-25, 19-25). Ces derniers conservent dans le même temps un point d’avance sur Narbonne. Les Audois, au lendemain du revers concédé par Sète face à Nice, ont pris la troisième place du classement.

Narbonne double Sète, qui voit Chaumont revenir

Pour cela, les protégés de Guillermo Falasca ont aisément pris le meilleur sur Cambrai. Rémi Bassereau (17 points) a été au rendez-vous pour permettre à Narbonne de s’imposer en trois manches sèches (25-19, 25-22, 25-20) et signer un deuxième succès de suite. Pour deux points, le club narbonnais monte sur le podium. Chaumont a également profité du faux-pas sétois pour faire un rapproché. En déplacement sur le parquet du Plessis-Robinson, les coéquipiers de Jesus Herrera (22 points) ont fait fi de la perte de la première manche pour ensuite imposer leur jeu et s’imposer en quatre manches (25-21, 25-27, 14-25, 20-25). Une victoire qui permet aux Chaumontais de revenir à une longueur de l’Arago. Lanterne rouge, Poitiers a chuté pour la 14eme fois en 17 matchs lors de la réception de Paris, qui a toutefois eu besoin du tiebreak pour s’imposer. Les joueurs de la Capitale, qui ont pu compter sur Chizoba Neves Atu (24 points), mettent fin à une série de trois revers de rang pour rester devant Nantes-Rezé.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 20EME JOURNEE

Vendredi 4 février 2022

Sète - Nice : 0-3 (22-25, 21-25, 19-25)

Nantes-Rezé - Toulouse : 3-2 (25-14, 25-23, 21-25, 21-25, 15-12)



Samedi 5 février 2022

AS Cannes - Montpellier : 0-3 (36-38, 23-25, 19-25)

Le Plessis-Robinson - Chaumont : 1-3 (25-21, 25-27, 14-25, 20-25)

Poitiers - Paris : 2-3 (17-25, 26-24, 25-22, 23-25, 9-15)

Narbonne - Cambrai : 3-0 (25-19, 25-22, 25-20)

Tours - Tourcoing : 3-0 (25-21, 25-19, 25-15)