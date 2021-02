Ligue A (H/J20) : Deuxième succès de suite pour Poitiers

Poitiers confirme sa bonne forme du moment. Quatre jours après avoir surpris le troisième du championnat, Tourcoing, les joueurs de Brice Donat ont profité de leur déplacement sur le parquet de Toulouse pour aligner un deuxième succès de suite en Ligue A masculine. Si les joueurs du Spacer’s ont très tôt mené au score, ce sont bien les Poitevins qui ont pris le contrôle des échanges mais sans jamais parvenir à prendre plus de trois points d’avance, voyant même leurs adversaires recoller à trois reprises. Mais, avec quatre des cinq derniers points, Poitiers a pris la main. Un ascendant que les coéquipiers de Georgios Petreas (12 points) ont pensé pouvoir conforter dans la foulée, enchaînant neuf points de suite pour prendre un matelas de six points mais une baisse de régime a permis à Toulouse de revenir, empochant neuf des dix derniers points de la deuxième manche. Sonnés, les Poitevins ont mis un peu de temps à retrouver leurs esprits mais une fin de troisième manche convaincante leur a permis de repasser devant dans cette rencontre. Pendant longtemps, les coéquipiers de Cyril Larrieu (18 points) ont cru pouvoir arracher le tiebreak mais, à ne pas distancer Poitiers, ces derniers se sont rendus vulnérables et s’inclinent en quatre manches (22-25, 26-24, 18-25, 23-25), leur troisième revers de suite en championnat. Poitiers, avec cette victoire, conforte sa huitième place au classement.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 20EME JOURNEE

Mardi 16 février 2021

AS Cannes - Cambrai : 0-3 (22-25, 19-25, 19-25)

Montpellier - Tours : 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)

Sète - Narbonne : 3-0 (25-20, 25-17, 25-23)

Tourcoing - Nantes-Rezé : 3-1 (23-25, 25-19, 29-27, 25-20)

Chaumont - Paris : 1-3 (23-25, 25-21, 24-26, 18-25)



Mercredi 17 février 2021

Toulouse - Poitiers : 1-3 (22-25, 26-24, 18-25, 23-25)



Reporté à une date ultérieure

Ajaccio - Nice