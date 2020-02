Ligue A (H/J20) : A l'arraché, Nantes-Rezé a dominé Nice pour reprendre la cinquième place

Vainqueurs à Narbonne ce samedi, Toulouse n’aura pas gardé longtemps la cinquième place de Ligue A masculine. En effet, lors de la réception de la lanterne rouge Nice, les joueurs de Nantes sont allés chercher la victoire mais elle s’est avérée bien plus compliquée qu’annoncé. Car, pendant les deux premières manches, ce sont les coéquipiers de Jolan Cox (33 points) qui ont fait le jeu et la course en tête. Les Niçois ont, en effet, mené deux manches à rien après 50 minutes de jeu avant de démarrer fort le troisième set. Mais, emmenés par Peter Michalovic (30 points), les Nantais ont serré le jeu pour revenir petit à petit dans la rencontre et égaliser à deux manches partout. Le tiebreak a vu les deux équipes prendre deux points d’avance mais grâce à des contres de Médéric Henry (7 points) et Peter Michalovic ainsi qu’une attaque gagnante de Paolo Zonca (15 points), Nantes a arraché la victoire (22-25, 17-25, 25-14, 25-18, 15-13) et deux points qui permet aux joueurs de Loire-Atlantique de repasser devant le Spacer’s au classement.