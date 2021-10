Ligue A (H/J2) : Trois équipes invaincues

Tours est en pleine forme en ce début de saison ! Vainqueurs 3-1 de Poitiers lors de la 1ere journée, les Tourangeaux n'ont même pas laissé un set à Narbonne ce samedi et ont gagné 24-26, 25-27, 33-35 après 1h50 de match. Les manches ont été serrées, mais le TVB a toujours fini par avoir le dernier mot : en marquant deux points de suite alors que le score était de 24-24 dans le premier set et de 25-25 dans le deuxième, et en gagnant la troisième manche sur leur douzième balle de set, après en avoir sauvé une à 29-28 ! Le champion olympique Kevin Tillie a régné dans les airs, avec 20 points (19pts pour Rafael Rodrigues de Araujo pour audois). Vice-champion de France en titre, Chaumont entame très bien l'exercice 2021-22, avec une deuxième victoire en deux matchs. Les Haut-Marnais se sont imposés 3-0 en 76 minutes contre le promu Plessis-Robinson : 25-19, 25-17, 25-21. Il n'y a pas eu photo lors de cette rencontre, puisqu'à part en début de premier et deuxième sets, les Poitevins ont toujours mené. Jesus Herrera a porté son équipe, avec 15 points, alors que François Rebeyrol en a marqué 12 pour les Franciliens.

Cambrai déroule, Paris s'arrache

Carton plein également pour Cambrai, qui a signé sa deuxième victoire de la saison contre Poitiers : 25-17, 25-23, 25-23 en 1h32. Après avoir facilement remporté le premier set, les Nordistes ont souffert dans le deuxième mais ont su renverser la situation alors qu'ils étaient menés 20-17 puis 22-21. Dans le troisième, Poitiers a de nouveau mené pendant longtemps, jusqu'à 23-22 mais a perdu les trois derniers points, et donc le match. Vasyl Tupchii finit avec 18 points et Rozalin Penchev avec 17. Paris aime les matchs à rallonge ! Après s'être inclinés 3-2 à Cannes en ouverture, les Parisiens l'ont emporté sur le même score ce samedi contre Nantes-Rezé. Devant les 200 spectateurs de la salle Charpy, les joueurs de la capitale se sont imposés 23-25, 22-25, 25-22, 25-16, 17-15, après 2h13 de jeu où ils sont passés par tous les états. Menés deux manches à zéro en craquant en fin de sets (18-18 dans le premier, 20-20 dans le deuxième), ils ont inversé la tendance dans le troisième en s'arrachant à partir de 21-21. Ils ont ensuite déroulé dans le quatrième pour l'emporter de neuf points, et dans le tie-break, Paris a sauvé une balle de match à 13-14, en a manqué une à 15-14, mais pas la deuxième ! Ibrahim Lawani a grandement contribué à ce succès, avec 23 points, tandis que Davy Moraes Silva en a marqué 19 pour Nantes.



LIGUE A (H) / 2EME JOURNEE

Vendredi 15 octobre 2021

Sète - Cannes : 3-1 (25-19, 25-19, 24-26, 25-17)

Nice - Montpellier : 0-3 (19-25, 17-25, 16-25)

Toulouse - Tourcoing : 2-3 (22-25, 25-21, 25-19, 16-25, 14-16)



Samedi 16 octobre 2021

Paris - Nantes-Rezé : 3-2 (23-25, 22-25, 25-22, 25-16, 17-15)

Cambrai - Poitiers : 3-0 (25-17, 25-23, 25-23)

Chaumont - Plessis-Robinson : 3-0 (25-19, 25-17, 25-21)

Narbonne - Tours : 0-3 (24-26, 25-27, 33-35)