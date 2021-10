Ligue A (H/J2) : Montpellier, Sète et Tourcoing se reprennent

Considéré comme le favori de cette saison 2021-22 de Ligue A masculine de volley, Montpellier n'aura pas été inquiété bien longtemps. Après sa défaite 3-1 à domicile contre Narbonne en ouverture de saison la semaine passée, le club héraultais a remis les points sur les i en allant gagner 3-0 à Nice. Une victoire 19-25, 17-25, 16-25 en seulement 80 minutes. Montpellier a remporté le premier set en prenant les devants à partir de 5-5, le deuxième à partir de 3-3 et le troisième à partir de 4-4. Lors de cette promenade de santé sur la Côte d'Azur, Théo Faure a inscrit 14 points (9 points pour Bruno Lima côté niçois).

Le champion avec autorité

Cannes, le champion en titre, s'était quant à lui imposé lors de la 1ere journée, mais il a perdu lors de la 2eme. Les Cannois ont subi la loi de Sète, qui prend provisoirement la tête du classement. Les Sétois l'ont emporté 25-19, 25-19, 24-26, 25-17 à domicile en 1h53 après un match bien maîtrisé, sauf en fin de troisième set. Sète a remporté le premier set en menant de bout en bout, puis le deuxième en faisant la différence à partir de 13-13. Le troisième a été riche en suspense : les Sétois ont mené jusqu'à 18-17, puis les deux équipes ont pris la tête tour à tour, et Sète a manqué une balle de match à 24-23. Cannes a finalement remporté les trois points suivants et est revenu à un set à deux. Mais les champions de France n'ont pas espéré bien longtemps. Dans la quatrième manche, Sète ne leur a laissé aucune chance et l'a emporté de huit points, dans le sillage d'un grand Moritz Karlitzek, auteur de 22 points (15pts pour David Sossenheimer côté cannois).

Tourcoing sauve une balle de match

Enfin, le match le plus disputé de la soirée opposait Toulouse à Tourcoing, et ce sont les Nordistes qui l'ont emporté au tie-break (22-25, 25-21, 25-19, 16-25, 14-16) après 2h17 de jeu. Le TLM a empoché le premier set en menant de bout en bout, puis les Spacer's ont gagné le deuxième en faisant la différence à partir de 11-11. Toulouse a enchaîné en remportant facilement la troisième manche, de six points, avant de voir Tourcoing dominer largement la quatrième. Tout s'est donc joué au tie-break, où Toulouse a mené jusqu'à 10-9, puis les Nordistes sont passés devant plusieurs fois (10-11, 11-12), avant de sauver une balle de match à 14-13 et finalement remporter les trois derniers points de la partie ! Daniel Cagliari finit avec 26 points pour Toulouse et Julien Winkelmuller avec 23 pour Tourcoing.



LIGUE A (H) / 2EME JOURNEE

Vendredi 15 octobre 2021

Sète - Cannes : 3-1 (25-19, 25-19, 24-26, 25-17)

Nice - Montpellier : 0-3 (19-25, 17-25, 16-25)

Toulouse - Tourcoing : 2-3 (22-25, 25-21, 25-19, 16-25, 14-16)



Samedi 16 octobre 2021

18h00 : Paris - Nantes-Rezé

20h00 : Cambrai - Poitiers

20h00 : Chaumont - Plessis-Robinson

20h00 : Narbonne - Tours