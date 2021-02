Ligue A (H/J19) : Pas de défaillance pour Montpellier et l'AS Cannes

Montpellier a fait respecter son rang. En déplacement sur le parquet de Paris, le leader incontesté de la Ligue A masculine est allé chercher sa 16eme victoire en 19 matchs disputés. Dès les premiers échanges, les joueurs d’Olivier Lecat ont pris le contrôle des opérations, creusant immédiatement un écart de quatre points qui a ensuite pris une ampleur bien plus importante. Montpellier, qui a compté jusqu’à douze points d’avance, a facilement dominé le premier set. Mais les Parisiens, emmenés par l’inévitable Antonin Rouzier (17 points) ont eu du répondant avec une accélération en fin de deuxième manche qui leur a permis d’égaliser. Sentant la menace se préciser, les coéquipiers d’Ezequiel Palacios ont alors serré le jeu et ont mené au score de bout en bout du troisième manche pour reprendre la main dans cette rencontre. Une tendance qui ne s’est pas démentie dans un quatrième set à sens unique pour Montpellier qui s’impose sans avoir trop tremblé (16-25, 25-22, 17-25, 17-25) pour solidifier sa première place quand Paris continue d’enchaîner victoire et défaite pour une neuvième place au classement.

L’AS Cannes ne laisse pas Montpellier partir

Avec cette victoire de Montpellier, l’AS Cannes se devait de l’emporter sur le parquet de Nice pour ne pas laisser les Héraultais s’envoler. Pourtant, ce sont bien les Niçois qui ont pris le meilleur départ avant de se laisser déborder par les Cannois. Les joueurs de Luc Marquet n’ont pas baissé de pied pour remporter le premier set. La deuxième manche, si elle n’a pas été totalement un long fleuve tranquille, a vu les coéquipiers de Lincoln Williams (16 points) mener de bout en bout pour faire le break dans cette rencontre. Une tendance qui s’est ensuite confirmée dans le troisième set. Malgré les 19 points de Leo Andric, Nice a subi le jeu tout au long de la manche et, même si les joueurs de l’AS Cannes ont manqué leur trois premières balles de match, ce sont bien eux qui ont eu le dernier mot (16-25, 25-22, 17-25, 17-25). Une quatrième victoire de suite qui permet aux Cannois de rester à six longueurs de Montpellier quand les Niçois, avant-dernier du classement, s’inclinent pour la dixième fois de suite.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 19EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Nice - AS Cannes : 0-3 (22-25, 21-25, 20-25)

Paris - Montpellier : 1-3 (16-25, 25-22, 17-25, 17-25)



Samedi 13 février 2021

17h00 : Poitiers - Tourcoing

18h00 : Ajaccio - Toulouse

18h00 : Narbonne - Nantes-Rezé

20h00 : Cambrai - Sète



Vendredi 5 mars 2021

19h00 : Tours - Chaumont