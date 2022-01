Ligue A (H/J19) : Narbonne renoue avec la victoire, Montpellier s'impose au tiebreak

Montpellier n’a pas pleinement réduit l’écart sur Tours. Alors que le leader de la Ligue A masculine a vu son match face à Poitiers être reporté à une date ultérieure, le club héraultais a peiné pour venir à bout de Toulouse. Pourtant, face à l’actuel 11eme du classement, le match a parfaitement démarré. Faisant la course en tête de bout-en-bout, les joueurs d’Olivier Lecat se sont facilement offert le premier set. Les Toulousains se sont alors réveillés mais, malgré un avantage au score pendant l’essentiel des échanges, le Spacer’s s’est retrouvé mené deux manches à rien. En grande difficulté dans le troisième set, les coéquipiers de Daniel Cagliari (17 points) ont inversé la tendance avec une série de six points de suite pour empocher la manche. Ne voulant pas voir le match s’éterniser, les Montpelliérains ont haussé le ton mais les coéquipiers de Célestin Cardin (19 points) n’ont pas su conclure. Après avoir manqué deux balles de match, ils ont été emmenés au tiebreak par Toulouse. Une cinquième manche longtemps indécise mais qui a fini par tourner en faveur de Montpellier (25-15, 25-22, 23-25, 24-26, 16-14). Les Héraultais reviennent à cinq points du TVB quand Toulouse reste en bas de tableau.

Narbonne se relance

Après avoir chuté contre Montpellier et l’AS Cannes, Narbonne devait remettre la machine en route et cela est arrivé lors d’un déplacement à Paris. Toutefois, les Audois ont connu un faux-départ dans la Capitale. En effet, si les deux équipes ont rivalisé en début de rencontre, les coéquipiers de Renan Michelucci (11 points) ont pris l’ascendant grâce à un 7-0 qui leur a permis de se détacher pour remporter le premier set. Mais si la deuxième manche a démarré comme la première, les Narbonnais ont vite pris le contrôle des opérations mais sans parvenir à creuser un écart supérieur à quatre points. Les Parisiens n’ont pas été en mesure de recoller et ont vu leurs adversaires revenir à une manche partout. Sous l’impulsion de Rémi Bassereau (15 points), Narbonne a progressivement distancé les Parisiens pour virer en tête avant un quatrième set qui s’est avéré être à sens unique. Les Narbonnais n’ont pas attendu pour conclure la rencontre, convertissant leur première balle de match (25-21, 22-25, 15-25, 15-25). Avec ces trois points, il reviennent à un longueur de Sète mais avec trois matchs en plus. Paris, battu pour la troisième fois de suite, pourrait sortir du Top 8.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 19EME JOURNEE

Vendredi 28 janvier 2022

Nice - Le Plessis-Robinson : 3-2 (29-27, 17-25, 25-18, 14-25, 15-13)



Samedi 29 janvier 2022

Paris - Narbonne : 1-3 (25-21, 22-25, 15-25, 15-25)

Montpellier - Toulouse : 3-2 (25-15, 25-22, 23-25, 24-26, 16-14)



Reportés à une date ultérieure

Tourcoing - AS Cannes

Chaumont - Nantes-Rezé

Cambrai - Sète

Tours - Poitiers