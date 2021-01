Ligue A (H/J17) : Tours surpris à Sète, Cannes en profite

Tours ne va pas bien. Alors qu'il avait l'occasion de retrouver le sourire après sa défaite cruelle face à Cannes (3-2) lors de la dernière journée, le TVB a été surpris à Sète ce samedi pour le compte de la 17eme journée de Ligue A. Les locaux, eux, prennent ainsi leur revanche après avoir été défaits (3-0) par ces mêmes Tourangeaux il y a tout juste une semaine. Mis d'entrée en difficulté, Tours n'a jamais réussi à inverser le cours du match et s'est finalement incliné en trois sets et 1h30 (25-19, 25-22, 25-17). Les joueurs d'Hubert Henno, malgré les 11 points de Gilles Lomba, cumulent une troisième défaite en quatre sorties et sont quatrièmes au classement. Les Sétois (11emes) peuvent quant à eux dire merci à Vasyl Tupchii, auteur de 20 points.

Cannes et Chaumont déroulent

Suite à cette défaite, Tours est désormais à égalité de points avec Cannes, vainqueur 3-0 de Nantes-Rezé, avant-dernier. Les Azuréens d'Adrian Aciobanitei (15pts) n'ont eu besoin que de 88 minutes pour s'imposer 25-18, 29-27, 25-19 face aux Nantais de Michele Fedrizzi (14pts). Ils ont pourtant commencé le match en encaissant un 6-0, avant d'égaliser à 10-10 puis de creuser l'écart. Le deuxième set a été plus serré, Nantes manquant quatre balles de set, avant de s'incliner 29-27. Le troisième set a en revanche été une formalité pour Cannes, qui a mené de bout en bout. Enfin, le dernier match de la soirée a vu la facile victoire de Chaumont (5eme) à Narbonne, qui le suit désormais au classement. Les joueurs de la Haute-Marne l'ont emporté 18-25, 18-25, 23-25 en 1h25 dans l'Aude. Ils ont remporté le premier set en accélérant dans sa deuxième partie, alors que le score était de 14-14. Puis ils ont gagné le deuxième de sept points alors que Narbonne n'a tenu que jusqu'à 7-7. Dans le troisième, les Audois ont mené 23-20 mais ont encaissé un 5-0, et donc une nouvelle défaite cette saison. Jesus Herrera termine avec 17 points au compteur pour Chaumont et Lisandro Zanotti 11 pour Narbonne.



(Avec G.I.)



LIGUE A (H) / 17EME JOURNEE

Vendredi 29 janvier 2021

Ajaccio - Tourcoing : 0-3 (22-25, 21-25, 13-25)

Poitiers - Montpellier : 3-2 (21-25, 30-28, 25-15, 20-25, 15-12)



Samedi 30 janvier 2021

Sète - Tours : 3-0 (25-19, 25-22, 25-17)

Cannes - Nantes-Rezé : 3-0 (25-18, 29-27, 25-19)

Narbonne - Chaumont : 0-3 (18-25, 18-25, 23-25)



Dimanche 31 janvier 2021

16h00 : Paris - Cambrai

17h00 : Toulouse - Nice