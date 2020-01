Ligue A (H/J17) : Tours s'incline, Rennes en profite pour repasser devant

Tours n’aura pas gardé la tête de la Ligue A masculine de volleyball très longtemps. Le TVB, qui avait profité du revers de Rennes à Narbonne lors de la 16eme journée, a vécu un retour de manivelle assez sec à l’occasion de la réception de Chaumont en clôture de la 17eme journée. En effet, emménés par Julien Winkelmuller (21 points) et Mitchell Stahl (18 points), Chaumont est allé chercher une victoire inattendue en quatre manches sur le parquet du TVB (16-25, 25-20, 23-25, 20-25), qui a pu s’appuyer sur Nathan Wounembaina (20 points) et Hermans Egleskans (15 points) pour maintenir l’espoir avec une égalisation à une manche partout qui n’a pas été suivie d’effet permettant aux Tourangeaux d’éviter une cinquième défaite cette saison.

Rennes peut respirer au sommet du classement

Cette défaite de Tours, Rennes n’a pas tardé à capitaliser dessus. Les coéquipiers de Rafael Rodrigues de Araujo (24 points) et Kamil Baranek (17 points) ont fait chuter Poitiers sur son parquet au terme de quatre manches engagées (20-25, 25-19, 22-25, 18-25). Les Poitevins de Giacomo Raffaelli (18 points) ont su revenir dans le match en remportant la deuxième manche mais ont fini par céder. Avec ces résultats conjugués, Rennes reprend trois points d’avance sur Tours alors que Montpellier, grâce à sa victoire sur le terrain de l’AS Cannes ce vendredi, revient à trois longueurs du TVB. En milieu de tableau, Toulouse et Théo Faure (17 points) n’ont laissé aucune chance à Ajaccio, qui s’est incliné en trois manches sèches (25-17, 25-23, 25-21) et voit les Spacer’s reprendre la septième place du classement.