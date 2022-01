Ligue A (H/J17) : Deuxième victoire de suite pour l'AS Cannes

L’AS Cannes semble bien repartir du bon pied. Après avoir mis fin à sa série de onze défaites consécutives en Ligue A masculine face à Poitiers, les champions de France en titre ont enchaîné une deuxième victoire de suite pour la première fois depuis le début de la saison à l’occasion de la réception de Nantes-Rezé. Mais si les Dragons ont pris le meilleur départ, les coéquipiers de Davy Moraes (23 points) ont inversé la tendance pour aller chercher le premier set avec une marge de quatre points. La deuxième manche, quant à elle, a connu le scenario inverse. Alors que les Nantais ont démarré tambour battant avec un avantage de six points. Une marge qui a immédiatement fondu car les Cannois ont alors signé un 9-0 pour se détacher. Sans perdre leur sang-froid, les joueurs de Nikola Matijasevic sont revenus à un set partout. Sur leur lancée, les coéquipiers de Ronald Jimenez (22 points) ont mené de bout en bout le troisième set, mis à part un moment à l’entame du « money time » qui a vu Nantes-Rezé passer devant d’un point de manière éphémère.

L’AS Cannes arrache la victoire

Toutefois, cette rencontre a réservé un suspense total. Sans jamais prendre plus de trois points d’avance, les joueurs de Loire-Atlantique ont fait la course en tête pendant quasiment tout la quatrième manche. Ces derniers ont su emmener l’AS Cannes au tiebreak à leur première balle d’égalisation à deux manches partout. Un ultime set qui s’est déroulé en deux temps. Tout d’abord, Nantes-Rezé a pris l’avantage mais une série de quatre points consécutifs a permis aux Cannois de passer devant. Ce n’est qu’à leur quatrième balle de match que les Dragons ont su conclure (21-25, 25-21, 25-22, 22-25, 18-16). Avec cette deuxième victoire de suite, l’AS Cannes revient à deux points de Poitiers, battu par Le Plessis-Robinson ce samedi. Nantes-Rezé, battu pour la troisième fois en quatre journées, reste à la 10eme place du classement mais la pression de Cambrai, Toulouse voire Poitiers pourrait s’accroître si les résultats restent en dents-de-scie.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 14EME JOURNEE

Vendredi 14 janvier 2022

Nice - Toulouse : 3-2 (25-18, 23-25, 14-25, 25-20, 15-12)



Samedi 15 janvier 2022

Tourcoing - Sète : 2-3 (21-25, 23-25, 25-14, 27-25, 18-20)

Poitiers - Le Plessis-Robinson : 0-3 (17-25, 23-25, 23-25)

Tours - Chaumont : 3-1 (22-25, 25-21, 25-19, 26-24)

Narbonne - Montpellier : 0-3 (par forfait)



Dimanche 16 janvier 2022

AS Cannes - Nantes-Rezé : 3-2 (21-25, 25-21, 25-22, 22-25, 18-16)



Mardi 1er février 2022

20h00 : Paris - Cambrai