Ligue A (H/J16) : Vainqueur à Cambrai, Tours creuse l'écart au classement

Tours n’a pas manqué l’occasion de creuser l’écart. Lors du dernier match de la 16eme journée, les joueurs de Marcelo Fronckowiak ont signé une quinzième victoire cette saison en Ligue A masculine. Si les Cambrésiens ont démarré le match avec agressivité, les Tourangeaux ont su prendre l’avantage mais sans creuser un écart supérieur à deux points. Cambrai, sous l’impulsion de Vasyl Tupchii (9 points) a profité de l’occasion pour passer devant. Toutefois, un dernier coup de reins a permis au TVB de faire la différence avec un 5-1 sur les six derniers points de la première manche. Sur leur lancée, les joueurs de Tours ont démarré le deuxième set tambour battant, menant de six buts au bout de dix échanges. Cambrai a tout donné pour rester au contact mais l’écart n’a jamais pu descendre sous les trois unités et il n’a été question que de retarder l’échéance. A la première balle de set, le TVB n’a pas cillé pour faire le break. Dos au mur, les Cambrésiens ont haussé leur niveau de jeu et cela leur a permis de faire la course en tête dès l’entame de la troisième manche. Mais l’écart n’a alors jamais dépassé deux points en faveur du CVEC. C’était trop peu pour éviter de voir les coéquipiers de Kevin Tillie (11 points) reproduire le scenario de la fin du premier set. Avec à nouveau un 5-1 sur les six derniers points, le TVB a mis un terme au suspense (21-25, 20-25, 22-25). Grâce à cette victoire, Tours compte désormais cinq points d’avance sur Sète et six sur Narbonne. Cambrai, battu pour la deuxième fois de suite, ne distance par l’AS Cannes et Poitiers.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 16EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

AS Cannes - Poitiers : 3-2 (25-19, 22-25, 18-25, 25-22, 15-13)

Plessis-Robinson - Paris : 0-3 (21-25, 22-25, 20-25)

Nantes-Rezé - Narbonne : 0-3 (21-25, 20-25, 17-25)

Toulouse - Sète : 1-3 (25-27, 25-14, 26-28)

Chaumont - Tourcoing : 3-1 (25-18, 27-25, 26-28, 25-15)

Montpellier - Nice : 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)



Mercredi 26 janvier 2022

Cambrai - Tours : 0-3 (21-25, 20-25, 22-25)