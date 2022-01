Ligue A (H/J16) : Narbonne en patron, Cannes gagne enfin

Si le covid a grandement perturbé la journée de Ligue A prévue pendant les fêtes, ce n'est pas le cas de cette 16eme journée, où seul le match entre Cambrai et Tours a été reporté. Le co-leader ne jouant pas, Narbonne en a profité pour prendre seul la tête, en s'imposant 3-0 à Nantes-Rezé, dans un match où les Audois ont seulement été un peu malmenés dans le premier set (11-10). Rafael Rodrigues de Araujo finit avec 16 points pour Narbonne et Davy Moraes Silva 12 pour Nantes-Rezé. Sète, de son côté, a signé sa neuvième victoire de suite, 3-1 à Toulouse, et prend la deuxième place. Les Sétois se sont arrachés pour remporter le premier set 25-27, avant de perdre le deuxième en encaissant un 13-2 pour finir, puis ils ont sauvé une balle de troisième set à 24-23 avant de le gagner 26-28, et ont déroulé dans le dernier, dans le sillage d'un Ryan Sclater à 27 points (24pts pour Daniel Cagliari côté Toulousain). A la quatrième place, on retrouve Chaumont, qui a signé une troisième victoire de suite, contre Tourcoing (3-1). Les Haut-Marnais ont notamment sauvé une balle de set dans la deuxième manche, finalement remportée 27-25, et ont remporté le dernier set de dix points. Jesus Herrera Jaime et Agustin Loser finissent tous les deux avec 18 points.

Enfin une victoire pour Cannes !

Montpellier suit le rythme et reste cinquième, après son succès 3-0 contre Nice (8eme), dans un match où ils ont remporté les deux premiers sets en s'arrachant sur la fin, et le troisième beaucoup plus facilement. Théo Faure termine avec 15 points pour le club héraultais et Bruno Lima avec 13 pour les Azuréens. Dans le derby francilien, Paris (6eme) n'a pas fait de cadeaux au Plessis-Robinson (9eme) et s'est imposé 3-0 à l'extérieur sans trembler, grâce notamment aux 14 points d'Ibrahim Lawani (15 pour Niko Suihkonen pour le promu). Enfin, le champion de France Cannes, actuellement lanterne rouge, a mis fin à sa terrible série de onze défaites de suite, en battant l'avant-dernier, Poitiers, au tie-break, après 2h16 de jeu. Après une rencontre très équilibrée, tout s'est joué dans le cinquième set, où Poitiers a mené jusqu'à 6-7, puis Cannes a pris les commandes, puis Poitiers est revenu à 12-12, et les champions de France l'ont finalement emporté 15-13 pour revenir à quatre points de leur adversaire du soir. David Sossenheimer termine avec 23 points et Chizoba Neves Atu avec 26.



LIGUE A (H) / 16EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Cannes - Poitiers : 3-2 (25-19, 22-25, 18-25, 25-22, 15-13)

Plessis-Robinson - Paris : 0-3 (21-25, 22-25, 20-25)

Nantes-Rezé - Narbonne : 0-3 (21-25, 20-25, 17-25)

Toulouse - Sète : 1-3 (25-27, 25-14, 26-28

Chaumont - Tourcoing : 3-1 (25-18, 27-25, 26-28, 25-15)

Montpellier - Nice : 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)



Reporté à une date inconnue : Cambrai - Tours