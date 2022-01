Ligue A (H/J15) : Narbonne tombe face à Nice, Chaumont s'arrache

Quatre match de la 15eme journée de Ligue A se déroulaient ce mardi, et il y a eu du spectacle ! Le leader Tours ne jouait pas, mais son dauphin Narbonne en a profité pour revenir à égalité de points (avec deux matchs joués en plus), en prenant le point du tie-break contre Nice (7eme). Les joueurs de l'Aude se sont en effet inclinés en cinq sets à domicile après un match de 2h21 : 21-25, 25-19, 25-23, 24-26, 11-15. Ils pourront avoir des regrets car ils ont manqué deux balles de match dans la quatrième manche. Bruno Lima a grandement contribué à ce succès niçois, avec 23 points au compteur, alors que Rafael Rodrigues de Araujo en a marqué 24 pour Narbonne. A la quatrième place, on retrouve Chaumont, qui s'est imposé au bout de la nuit à Paris (8eme) : 19-25, 27-25, 26-28, 25-23, 17-19 après 2h22 de jeu. Cette rencontre a été riche en suspense, avec notamment deux balles de set manquées par Chaumont dans la deuxième manche, finalement perdue 27-25, et Paris qui a tenu jusqu'à 26-26 dans le troisième et 17-17 dans la dernière, avant de s'incliner sur la quatrième balle de match. Osniel Mergarejo termine avec 29 points pour Chaumont et Ibrahim Lawani avec 22 pour Paris.

Cambrai enfonce le champion

Tourcoing occupe la cinquième place, après sa victoire 25-19, 25-16, 32-34, 25-20 en 2h07 contre Toulouse, douzième. Le troisième set a notamment été spectaculaire, avec les Nordistes qui ont mené de 1-0 à 20-19, puis ont manqué cinq balles de match jusqu'à 28-27, avant de s'incliner sur la cinquième balle de set toulousaine, à 32-33. Gabriel Vaccari termine avec 26 points pour Tourcoing et Joachim Panou avec 19 pour Toulouse. Enfin, Cambrai (10eme), qui restait sur sept défaites de suite, a renoué avec le succès en battant... le champion de France, Cannes, toujours au fond du trou avec seulement deux succès au compteur depuis le début de saison. Les Nordistes de Tomislav Mitrasinovic (21pts) se sont imposés 22-25, 25-22, 25-18, 25-21 en 1h57 contre des Cannois portés par un David Sossenheimer à seulement 12 points.



LIGUE A / 15EME JOURNEE

Mardi 4 janvier 2022

Narbonne - Nice : 2-3 (21-25, 25-19, 25-23, 24-26, 11-15)

Cambrai - Cannes : 3-1 (22-25, 25-22, 25-18, 25-21)

Paris - Chaumont : 2-3 (19-25, 27-25, 26-28, 25-23, 17-19)

Tourcoing - Toulouse : 3-1 (25-19, 25-16, 32-34, 25-20)



Mardi 25 janvier 2022

Sète - Nantes-Rezé



Reportés : Poitiers - Montpellier et Tours - Plessis-Robinson