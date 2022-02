Ligue A (H/J15) : Nantes met fin à l'incroyable série de Sète

Il fallait bien que cela arrive un jour. Invaincu depuis dix matchs en Ligue A, depuis sa défaite du 6 novembre à Montpellier, Sète a vu son incroyable série se terminer ce mardi lors d'un match en retard de la 15eme journée contre Nantes. Touché par le covid ces dernières semaines, avec sept joueurs positifs et trois matchs reportés, les Sétois n'ont rien pu faire face à Nantes, qui avait pourtant perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Les Nantais sont allés l'emporter trois sets à un dans l'Hérault : 22-25, 26-28, 25-20, 20-25 en 2h01. Le premier set a été serré, mais Nantes a pris définitivement la main à partir de 13-14 et s'est finalement imposé de trois points alors que le score n'était que de 22-23 quelques minutes plus tôt. Dans le deuxième, les Nantais n'ont jamais été menés. Ils ont compté six points d'avance (14-20) avant que Sète ne revienne petit à petit, avec des égalités à 23, 24, 25 et 26. Mais Nantes a marqué les deux derniers points pour mener deux manches à zéro.

Sète à cinq points du leader

Dans la troisième, l'Arago s'est réveillé et c'est lui qui a mené quasiment de bout en bout, creusant l'écart tout au long de la manche (12-9 puis 16-11 puis 21-16). Le quatrième set a en revanche tourné en faveur des Nantais, qui ont mené tout au long du set (8-13, 12-14, 16-20) pour finalement l'emporter de cinq points. Grâce notamment aux 25 points de Davy Moraes Silva, Nantes décroche sa septième victoire de la saison et remonte à la neuvième place. Sète, malgré les 21 points de Ryan Sclater, encaisse sa quatrième défaite et reste troisième, à cinq points du leader, Tours.



LIGUE A / 15EME JOURNEE, e

Mardi 4 janvier 2022

Narbonne - Nice : 2-3 (21-25, 25-19, 25-23, 24-26, 11-15)

Cambrai - Cannes : 3-1 (22-25, 25-22, 25-18, 25-21)

Paris - Chaumont : 2-3 (19-25, 27-25, 26-28, 25-23, 17-19)

Tourcoing - Toulouse : 3-1 (25-19, 25-16, 32-34, 25-20)



Mardi 1er février 2022

Sète - Nantes-Rezé : 1-3 (22-25, 26-28, 25-20, 20-25)



Reportés : Poitiers - Montpellier et Tours - Plessis-Robinson