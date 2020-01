Ligue A (H/J15) : Battu par Tours, Rennes voit le TVB et Montpellier se rapprocher

La course à la première place de Ligue A masculine est relancée. Dans l’affiche de cette 15eme journée, Tours a dominé Rennes sur son parquet en quatre manches (22-25, 25-16, 25-20, 25-18) pour revenir à trois longueurs du leader, qui a concédé à cette occasion sa troisième défaite depuis le début de la saison. Un revers des Bretons qui profite également à Montpellier. Les Héraultais ont gâché la fête lors de l’inauguration de la flambant neuve Narbonne Arena en dominant les Audois en quatre manches (23-25, 25-27, 27-25, 23-25). Avec ce succès, leur quatrième de suite en championnat, les Montpelliérains reviennent à six points du leader rennais.

Chaumont cède du terrain et voit Tourcoing se rapprocher

Un succès qui permet également aux Héraultais de distancer Chaumont dans la course au podium dans cette saison régulière. En effet, les Haut-Marnais ont lourdement chuté sur le parquet de Nantes dans un match à oublier (25-16, 25-17, 25-20) et comptent désormais six points de retard sur les Montpelliérains. De plus, Tourcoing est allé chercher une précieuse victoire à Toulouse (20-25, 22-25, 25-19, 21-25) pour revenir à une longueur. En milieu de tableau, Paris a également chuté de manière sèche lors de son déplacement à Poitiers (25-21, 25-21, 25-14) et enchaîne un deuxième revers de suite, ce dont profitent les Nantais pour revenir à un point des Parisiens. En bas de tableau, Sète a mis fin à sa série de défaites en dominant l’AS Cannes (22-25, 25-15, 25-19, 25-12) pour reléguer à trois points Narbonne et la zone de relégation.