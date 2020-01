Ligue A (H/J14) : Tours, Montpellier et Chaumont ne lâchent pas

Reprise réussie pour Tours, Montpellier et Chaumont ! Les trois poursuivants de Rennes, qui avait gagné à Cannes mardi, se sont imposés ce mercredi, après trois semaines et demie de trêve. Tours revient à six points des Bretons, après sa victoire 3-1 à Tourcoing (5eme), qui encaisse une troisième défaite d'affilée. Ronald Jimenez, auteur de 15 points, a été le grand artisan de cette victoire du TVB, alors que les 17 points d'Adam Bartos et Nathan Wounembaina n'ont pas suffi aux Nordistes. De son côté, Montpellier (4eme) est allé gagner au tie-break à Paris (6eme) et se situe à neuf points de Rennes. Après 2h17 de match, les Héraultais l'ont emporté, avec notamment 17 points de Mihajlo Stankovic (25pts pour Robin Overbeeke côté parisien). Chaumont (4eme) est à douze points du leader, malgré sa large victoire 3-0 contre la lanterne rouge, Nice (13pts pour Julien Winkelmuller côté chaumontais, 7pts pour Gojko Cuk et Redi Bakiri côté niçois).

Ajccio et Toulouse déroulent

Dans la deuxième partie du classement, Ajaccio (7eme) n'a fait qu'une bouchée de Narbonne (12eme) : 3-0 avec 13 points d'Arvydas Miseikis (18pts pour Yordan Astengo Bisset côté narbonnais). Même score en faveur de Toulouse (8eme) contre Poitiers (11eme), grâce notamment aux 18 points de Théo Faure (10pts pour Zouheir El Graoui pour Poitiers). Enfin, Nantes (9eme) a pris le meilleur sur Sète (13eme) : 3-1 avec 27 points de Peter Michalovic (17pts pour Vasyl Tupchii côté sétois).



LIGUE A (H) / 14EME JOURNEE

Mardi 14 janvier 2020

Cannes - Rennes : 1-3 (25-23, 20-25, 18-25, 22-25)



Mercredi 15 janvier 2020 à 20h00

Paris - Montpellier : 2-3 (25-21, 25-20, 22-25, 22-25, 20-15)

Nantes-Rezé - Sète : 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-16)

Tourcoing - Tours : 1-3 (25-21, 17-25, 20-25, 19-25)

Ajaccio - Narbonne : 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

Chaumont - Nice : 3-0 (25-19, 25-18, 25-21)

Toulouse - Poitiers : 3-0 (25-23, 25-16, 25-15)