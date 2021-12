Ligue A (H/J13) : Tours voit Narbonne et Sète se rapprocher

Sète est plus que jamais troisième de Ligue A masculine. Une semaine après avoir fait chuter le leader Tours pour la première fois de la saison, l’Arago a consolidé sa place dans un choc face à Chaumont, actuel quatrième. Si l’entame de la première manche n’a pas été simple, les coéquipiers de Moritz Karlitzek (16 points) ont su redresser la barre pour empocher le premier set. Sans creuser l’écart, ces derniers ont fait la course en tête pendant l’essentiel de la deuxième manche afin de faire le break. Malgré Osniel Melgarejo (9 points), Chaumont n’a pas été en mesure de répondre et s’incline en trois manches sèches (25-19, 25-21, 25-20). Alors que Montpellier reçoit Paris ce samedi, Sète prend six points d’avance sur le duo composé du club héraultais et de Chaumont, qui pourrait se retrouver cinquième au terme de cette 13eme journée. Mais, surtout, Sète reprend un point à Narbonne.

Narbonne cède un peu de terrain

Le dauphin de Tours a, en effet, eu besoin du tiebreak pour s’imposer à Cambrai. Les coéquipiers de Rafael de Rodrigues Araujo (19 points) ont dominé l’entame de match avec le gain des deux premières manches. Toutefois, les joueurs de Cambrai ont eu du répondant. Sous l’impulsion de Livan Osoria (16 points), les joueurs de Roman Ondrusek ont totalement inversé la tendance pour emmener Narbonne dans une cinquième manche. Un tiebreak qui a finalement tourné en faveur du deuxième du classement (20-25, 19-25, 25-23, 25-22, 12-15). Grâce à ces deux points, Narbonne revient à hauteur de Tours mais voit la menace Sète se préciser. Enfin, dans un duel de milieu de tableau, Tourcoing a mis fin à sa série de deux défaites de suite lors de la réception de Nice (25-15, 22-25, 25-19, 25-18), qui restait sur trois victoires de site. Les Nordistes reviennent à un point de leur victime du soir.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 13EME JOURNEE

Vendredi 17 décembre 2021

Sète - Chaumont : 3-0 (25-19, 25-21, 25-20)

Cambrai - Narbonne : 2-3 (20-25, 19-25, 25-23, 25-22, 12-15)

Tourcoing - Nice : 3-1 (25-15, 22-25, 25-19, 25-18)



Samedi 18 décembre 2021

18h00 : Le Plessis-Robinson - Nantes-Rezé

19h30 : Poitiers - Toulouse

20h00 : Montpellier - Paris

20h00 : Tours - AS Cannes