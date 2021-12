Ligue A (H/J13) : Tours a répondu à Narbonne et Sète

Tours ne s’est pas laissé douter. Une semaine après son premier revers de la saison en championnat et après voir vu Narbonne et Sète réduire l’écart ce vendredi, les joueurs de Marcelo Fronckowiak ont répondu avec une nette victoire sur la lanterne route et champion de France en titre, l’AS Cannes. Emmené par Pierre Derouillon (15 points), le TVB a disposé des cannois en trois manches expéditives et un peu moins d’une heure et quart (25-18, 25-15, 25-21). Une victoire qui permet aux Tourangeaux de repousser à trois points Narbonne et à quatre longueurs Sète. Une 13eme journée qui a également vu Le Plessis-Robinson enchaîner deux victoires de suite pour la première fois de la saison. Le club francilien y est arrivé à l’occasion de la réception de Nantes-Rezé, qui retombe dans ses travers.

Poitiers distance l’AS Cannes

Le PRVB s’impose en trois manches sèches (25-22, 26-24, 25-21) et remonte au neuvième rang du classement, passant par la même occasion devant sa victime du jour. Poitiers, pour sa part, a fait une belle affaire à l’occasion de la réception de Toulouse. Les Poitevins ont su réagir après la perte de la première manche pour aller chercher une victoire en quatre manches (28-30, 29-27, 25-21, 25-20), ce qui leur permet de faire le plein de points. L’AS Cannes ayant été à nouveau battu, Poitiers compte désormais quatre points d’avance sur la lanterne rouge de Ligue A masculine. Prévue ce samedi, l’affiche entre Montpellier et Paris a dû être reportée à une date ultérieure en raison de plusieurs cas de coronavirus dans les rangs héraultais.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 13EME JOURNEE

Vendredi 17 décembre 2021

Sète - Chaumont : 3-0 (25-19, 25-21, 25-20)

Cambrai - Narbonne : 2-3 (20-25, 19-25, 25-23, 25-22, 12-15)

Tourcoing - Nice : 3-1 (25-15, 22-25, 25-19, 25-18)



Samedi 18 décembre 2021

Le Plessis-Robinson - Nantes-Rezé : 3-0 (25-22, 26-24, 25-21)

Poitiers - Toulouse : 3-1 (28-30, 29-27, 25-21, 25-20)

Tours - AS Cannes : 3-0 (25-18, 25-15, 25-21)



Reporté à une date ultérieure

Montpellier - Paris