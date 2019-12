Ligue A (H/J13) : Rennes, Tours et Montpellier imposent leur loi

Nul ne sait quel sera le trio de tête à la fin de la saison régulière de Ligue A masculine, mais à mi-saison, ce sont Rennes, Tours et Montpellier qui dominent. Les trois équipes se sont imposées ce samedi lors de la dernière journée de la phase aller, et ont ainsi creusé un petit écart sur leurs poursuivants. Honneur au champion d'automne, Rennes, qui boucle la phase aller avec seulement deux défaites. Les Bretons se sont assez facilement imposés face au quatrième, Chaumont, sur le score de 3-1 en 1h35 de jeu, malgré un troisième set raté (14-25). Rafael Rodrigues de Araujo termine avec 16 points, tout comme Julien Winkelmuller côté chaumontais. Avec six points de retard sur Rennes, on retrouve le champion de France Tours, vainqueur de Toulouse (10eme) sur le score de 3-0 en 1h21 de jeu, avec 14 points de Hermans Egleskalns (15 pour Théo Faure côté toulousain). Montpellier, troisième à huit points de Rennes, est la seule équipe à avoir eu recours au tie-break pour s'imposer, contre Tourcoing (5eme), en 2h25 de jeu. Joachim Panou a inscrit 19 points pour les Héraultais et Ronald Jimenez 20 pour les Nordistes. Enfin, Poitiers (9eme) a mis fin à une série de trois défaites en battant l'avant-dernière, Sète, sur le score de 3-0 en 1h36 (17pts pour Chizoba Euardo Neves Atu, 20 pour Vasyl Tupchii).



LIGUE A / 13EME JOURNEE

Vendredi 20 décembre 2019

Nice - Paris : 2-3 (25-21, 25-22, 23-25, 23-25, 13-15)

Narbonne - AS Cannes : 3-1 (25-22, 26-24, 22-25, 31-29)



Samedi 21 décembre 2019

Rennes - Chaumont : 3-1 (25-19, 25-18, 14-25, 25-21)

Tours - Toulouse : 3-0 (27-25, 25-23, 28-26)

Poitiers - Sète : 3-0 (27-25, 25-23, 28-26)

Montpellier - Tourcoing : 3-2 (23-25, 25-18, 25-19, 28-30, 15-8)

Ajaccio - Nantes-Rezé : reporté à une date ultérieure en raison des conditions météo