Ligue A (H/J13) : Paris s'est arraché, Cannes a chuté

Ce fut plus que compliqué. Ce vendredi soir, en ouverture de la 13eme journée de la Ligue A de volley masculin, Paris s'est très difficilement imposé, sur le parquet de Nice (2-3 (25-21, 25-22, 23-25, 23-25, 13-15)), après avoir donc été mené deux sets à zéro. Dans la mesure où il y a donc victoire au bout, le club de la Capitale conserve bel et bien sa place dans le Top 6 du classement du championnat de France. Dans l'autre résultat de la soirée, Cannes a eu moins de chances et a finalement dû céder, malgré le gros match de Kyle Russel (28 points), dans la salle de Narbonne (3-1 (25-22, 26-24, 22-25, 31-29)), et reste ainsi provisoirement à la septième place. Paris et Cannes, deux clubs qui se suivaient de près avant cette journée, sont deux candidats pour les play-offs et ils n'ont donc pas connu le même destin, face à deux formations qui sont, quant à elles, mal classées. Les Narbonnais, de leur côté, en profitent pour se faire du bien, par rapport à la lutte pour le maintien. La 13eme journée n'est pas encore terminée et la suite des rencontres est prévue ce samedi, avec un total de cinq matchs.



LIGUE A / 13EME JOURNEE

Vendredi 20 décembre 2019

Nice - Paris : 2-3 (25-21, 25-22, 23-25, 23-25, 13-15)

Narbonne - AS Cannes : 3-1 (25-22, 26-24, 22-25, 31-29)



Samedi 21 décembre 2019

19h00 : Rennes - Chaumont

19h30 : Tours - Toulouse

19h30 : Poitiers - Sète

20h00 : Montpellier - Tourcoing

20h00 : Ajaccio - Nantes-Rezé