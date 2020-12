Ligue A (H/J13) : Facile vainqueur d'Ajaccio, Tours renoue avec la victoire

Tours met fin à l’hémorragie. Battu par Cambrai en championnat avant de s’incliner face à Civitanova et Pérouse sur son parquet en Ligue des Champions, le TVB a pleinement profité de son déplacement sur le parquet d’Ajaccio, lanterne rouge de Ligue A masculine, pour retrouver le goût de la victoire. Accrochés en début de première manche, les joueurs d’Hubert Henno ont su enchaîner cinq points pour prendre les commandes mais, à chaque fois que l’écart a grandi, les coéquipiers de Quentin Jouffroy (9 points) ont su revenir à une longueur puis, en toute fin de set, à égaliser mais sans jamais passer devant au score. A la première balle de set, les Tourangeaux n’ont pas craqué. La deuxième manche n’a pas connu le même scenario, bien au contraire.

Ajaccio s’est bien battu mais s’incline à nouveau

Si les Ajacciens ont mené au score après avoir marqué le premier point, ils ont ensuite subi le jeu. Emmené par Artur Udrys (17 points), Tours a creusé patiemment l’écart pour prendre sept points d’avance. Un temps revenus à quatre longueurs, les Ajacciens ont pris un nouveau coup sur la tête et concédé la manche pour huit points. Les joueurs de Frédéric Ferrandez ont très tôt fait la course en tête durant le troisième set, comptant jusqu’à trois longueurs d’avance. Mais les Tourangeaux, grâce à un 5-1, sont revenus dans le match et n’ont plus lâché la bride pour conclure à leur deuxième balle de match (24-26, 17-25, 24-26). Alors qu’Ajaccio, battu pour la douzièmes fois en treize matchs, reste dernier, Ajaccio passe sixième à neuf points du leader et avec quatre matchs en moins.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 13EME JOURNEE

Samedi 12 décembre 2020

AS Cannes - Paris : 3-2 (23-25, 22-25, 25-19, 25-23, 15-12)

Chaumont - Cambrai : 3-2 (25-22, 25-17, 19-25, 20-25, 15-13)

Toulouse - Tourcoing : 3-0 (25-23, 25-16, 25-18)

Poitiers - Narbonne : 3-1 (23-25, 25-18, 32-30, 25-18)

Sète - Montpellier : 0-3 (16-25, 26-28, 12-25)

Nice - Nantes-Rezé : 2-3 (25-17, 23-25, 22-25, 25-14, 15-17)



Dimanche 13 décembre 2020

Ajaccio - Tours : 0-3 (24-26, 17-25, 24-26)