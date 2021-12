Fin de série pour Tours ! Le TVB, invaincu au sortir de la 11eme journée de Ligue A masculine, a connu les affres de la défaite à Sète. Emmené par un Moritz Karlitzek en grande forme (19 points), l’Arago n’a eu besoin que de trois petites manches pour venir à bout du leader du championnat. Accrochés dans la première, les Sétois ont su très vite se détacher dans la deuxième. Refusant l’idée même de défaite, les protégés de Marcelo Fronckowiak se sont accrochés mais ont dû s’avouer vaincu (25-23, 25-18, 25-23). Un résultat qui fait les affaires de Narbonne. Les joueurs de Guillermo Falasca ont signé un deuxième succès de suite à l’occasion du choc à Chaumont. Si les Chaumontais ont su revenir à une manche partout grâce notamment à Robert Aciobanitei et Jesus Herrera (13 points chacun), ce sont bien les Narbonnais qui ont ensuite fait le jeu avec notamment une quatrième manche à sens unique pour Martin Ramos (14 points) et ses coéquipiers. Le revers subi par Chaumont (21-25, 25-22, 21-25, 15-25) fait également les affaires de Sète, qui s’empare de la troisième place, à quatre longueurs de Tours.

Montpellier manque l’occasion

Un podium sur lequel Montpellier pouvait ambitionner de monter. Toutefois, les joueurs d’Olivier Lecat ont chuté lourdement à Toulouse. Sous l’impulsion de Joachim Panou (24 points), le Spacer’s n’a pas laissé la moindre chance aux Héraultais, qui ont été menés pendant l’essentiel des trois manches disputés. Après cinq revers de suite, Toulouse retrouve des couleurs (25-21, 25-17, 25-21) et revient à la hauteur de Tourcoing au classement. En effet, les Nordistes se sont inclinés sur le parquet de Paris malgré un sursaut d’orgueil des coéquipiers de Julien Winkelmuller (16 points) dans le troisième set. Menés par Ibrahim Lawani (22 points), les joueurs de la Capitale s’imposent (25-23, 25-23, 21-25, 25-22) et repassent devant Nantes-Rezé, tombeur de Cambrai ce vendredi. Mais Toulouse n’est pas la seule équipe à revenir à hauteur de Tourcoing. Le Plessis-Robinson a fait de même au bénéfice de sa victoire face à la lanterne rouge, l’AS Cannes, en trois manches (25-18, 25-21, 25-18).



VOLLEY - LIGUE A (H) / 12EME JOURNEE

Vendredi 10 décembre 2021

Nice - Poitiers : 3-0 (25-18, 25-15, 25-19)

Nantes-Rezé - Cambrai : 3-1 (25-17, 25-23, 22-25, 25-21)



Samedi 11 décembre 2021

Paris - Tourcoing : 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-22)

Le Plessis-Robinson - AS Cannes : 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)

Toulouse - Montpellier : 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

Sète - Tours : 3-0 (25-23, 25_18, 25-23)

Chaumont - Narbonne : 1-3 (21-25, 25-22, 21-25, 15-25)