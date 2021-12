Ligue A (H/J12) : Nice et Nantes gagnent logiquement

Pas de surprise au début de cette 12eme journée de Ligue A masculine de volley. Les deux équipes les mieux classées ont fait respecter la logique et se sont imposées à domicile. Nice, sixième, a signé une troisième victoire d'affilée au détriment de Poitiers, avant-dernier. Les Niçois l'ont emporté en trois manches et 1h15 de jeu : 25-18, 25-15, 25-19. Ils ont empoché le premier set en menant de bout en bout et en creusant l'écart jusqu'à +8. Puis dans le deuxième, Poitiers a mené jusqu'à 7-8 et a tenu jusqu'à 10-10, avant de craquer complètement. Et dans le troisième, Poitiers a mené jusqu'à 9-10 et Nice a une fois de plus appuyé sur l'accélérateur et l'a emporté, grâce notamment aux 17 points de Bruno Lima (13 points pour Chizoba Neves Atu côté poitevin).

Nates-Rezé lâche un set

Dans l'autre match, Nantes-Rezé, septième, a disposé de Cambrai, dixième, en quatre sets et 2h01 de jeu : 25-17, 25-23, 22-25, 25-21. Tenus en échec jusqu'à 5-5 dans le premier set, les Nantais ont ensuite fait déjouer leurs adversaires pour compter jusqu'à onze points d'avance (22-11) et l'emporter de huit. Dans le deuxième, Cambrai a bien mieux résisté, menant au score jusqu'à 21-22, avant d'encaisser un 4-1 dans le money-time. Les Nordistes sont parvenus à prendre la troisième manche en la menant à partir de 5-6, puis ils ont très bien commencé la quatrième et ont mené jusqu'à 15-16, puis encore une fois à 18-19. Mais Nantes-Rezé a très bien fini le match, avec un 7-2 pour conclure et empocher la victoire. Adam Bartos termine avec 17 points pour Nantes et Ramon Martinez avec 18 pour Cambrai.



LIGUE A (H) / 12EME JOURNEE

Vendredi 10 décembre 2021

Nice - Poitiers : 3-0 (25-18, 25-15, 25-19)

Nantes-Rezé - Cambrai : 3-1 (25-17, 25-23, 22-25, 25-21)



Samedi 11 décembre 2021

18h00 : Paris - Tourcoing

18h00 : Plessis-Robinson - Cannes

19h00 : Toulouse - Montpellier

19h30 : Sète - Tours

20h00 : Chaumont - Narbonne