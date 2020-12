Ligue A (H/J12) : Montpellier et Narbonne s'imposent, l'AS Cannes reste solide leader

Il n’y avait sans doute pas d’affiche plus déséquilibrée. L’AS Cannes, leader avec neuf victoires en onze matchs, recevait ce mardi Ajaccio, qui n’a connu la victoire qu’à une reprise en onze sorties depuis le début de la saison. Et il n’y a pas vraiment eu match avec les joueurs de Luc Marquet qui ont très vite marqué leur territoire, remportant la première manche en 21 minutes et avec onze points d’avance. Les coéquipiers de Lincoln Williams (16 points) n’ont pas relâché la pression et ont continué leur marche en avant pour remporter sans coup férir les deux manches suivantes et le match (25-14, 25-19, 25-19). Dauphin des Cannois, Montpellier n’a connu qu’un petit accroc lors de la réception de Chaumont. En effet, après une première manche rondement menée, les coéquipiers d’Ezequiel Palacios (20 points) ont laissé le deuxième set leur échapper avant de connaître un troisième set accroché dont ils sont sortis vainqueurs. Le quatrième set, pour sa part a été à sens unique en faveur des Héraultais (25-20, 20-25, 25-23, 25-9).

Narbonne s’accroche, Cambrai confirme

Alors que Tourcoing va recevoir Tours ce mercredi, Narbonne est revenu à une longueur des Nordistes. A l’occasion de la réception de Toulouse, les joueurs de Guillaume Falasca ont su imposer leur jeu avec deux premières manches maîtrisées puis les coéquipiers de Lisandro Zanotti (21 points) ont accéléré le rythme pour sceller le sort du match (25-19, 25-19, 25-16). Restant sur un succès à Tours, Cambrai a confirmé son statut d’équipe en forme. Accrochés pendant quatre manches par Nice, les coéquipiers de Daniel Cagliari (31 points) ont su hausser le ton dans le tiebreak pour signer une cinquième victoire de suite en championnat (26-24, 23-25, 25-22, 20-25, 15-8). Après trois défaites de suite, Sète a renoué avec la victoire au bout du suspense sur le parquet de Nantes-Rezé, avant-dernier du classement (27-25, 17-25, 19-25, 25-21, 7-15). Paris, pour sa part, a enchaîné un deuxième succès de suite face à Poitiers (29-31, 17-25, 25-20, 29-27, 15-9) qui retombe dans ses travers et fait oublier son succès face à Nantes-Rezé.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 12EME JOURNEE

Mardi 8 décembre 2020

Montpellier - Chaumont : 3-1 (25-20, 20-25, 25-23, 25-9)

Narbonne - Toulouse : 3-0 (25-19, 25-19, 25-16)

Cambrai - Nice : 3-2 (26-24, 23-25, 25-22, 20-25, 15-8)

AS Cannes - Ajaccio : 3-0 (25-14, 25-19, 25-19)

Nantes-Rezé - Sète : 2-3 (27-25, 17-25, 19-25, 25-21, 7-15)

Paris - Poitiers : 3-2 (29-31, 17-25, 25-20, 29-27, 15-9)



Mercredi 9 décembre 2020

17h00 : Tourcoing - Tours