Ligue A (H/J11) : Tourcoing laisse l'AS Cannes s'échapper

L’AS Cannes et Tourcoing ont pris des trajectoires divergentes. Co-leaders de Ligue A masculine, les Azuréens et les Nordistes n’ont pas connu la même réussite ce samedi dans le cadre de la 11eme journée. En déplacement sur le parquet de Chaumont, les joueurs de Luc Marquet ont été accrochés et même menés deux manches à une par Osniel Mergarejo (21 points) et ses coéquipiers. Mais, grâce notamment à Taylor Averill et Lincoln Williams (22 points chacun), les Cannois ont inversé la tendance pour s’imposer en cinq manches (25-21, 25-27, 25-17, 25-27, 13-15). Deux points qui permettent à l’AS Cannes de prendre seul la tête du championnat. En effet, dans le même temps, Tourcoing a chuté pour la deuxième fois de la saison à l’occasion de son déplacement à Montpellier. Les joueurs de Mauricio Paes, dominé dans la première manche, ont relevé le niveau mais sans inverser la tendance dans le deuxième set avant que les coéquipiers de Ryan Sclater (15 points) ne concluent en trois manches (25-17, 26-24, 25-20). Un net succès qui, en plus de permettre aux Cannois de prendre la tête, voit Montpellier revenir à une longueur de sa victime du soir.

Tours surpris à domicile

Mais un des résultats les plus marquants de cette 11eme journée restera la première défaite de Tours à domicile cette saison. Après six victoires de suite, la bande à Hubert Henno a été prise par surprise sur leur parquet par Cambrai. Si les coéquipiers d’Artur Udrys (17 points) ont bien entamé le match en remportant la première manche, les Cambrésiens se sont appuyés sur Gonzalo Quiroga (20 points) et Daniel Cagliari (19 points) pour prendre le contrôle des échanges et aligner sans coup férir trois sets consécutifs pour faire la décision (25-23, 20-25, 22-25, 20-25). Avec cette quatrième victoire de suite, Cambrai remonte au quatrième rang quand Tours pointe désormais à la sixième place. En effet, le TVB est doublé par Narbonne qui, grâce notamment à Simon Hirsch (23 points) a pris le meilleur sur la lanterne rouge Ajaccio (21-25, 24-26, 25-17, 24-26). En bas de tableau, Nantes-Rezé n’a pas su capitaliser sur sa victoire en terre corse et s’est incliné pour la neuvième fois de la saison à Poitiers (25-21, 25-21, 28-26), neuvième du classement.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 11EME JOURNEE

Vendredi 4 décembre 2020

Toulouse - Paris : 1-3 (25-22, 22-25, 17-25, 23-25)

Nice - Sète : 3-2 (25-19, 24-26, 23-25, 25-23, 15-9)



Samedi 5 décembre 2020

Montpellier - Tourcoing : 3-0 (25-17, 26-24, 25-20)

Ajaccio - Narbonne : 1-3 (21-25, 24-26, 25-17, 24-26)

Tours - Cambrai : 1-3 (25-23, 20-25, 22-25, 20-25)

Poitiers - Nantes-Rezé : 3-0 (25-21, 25-21, 28-26)

Chaumont - AS Cannes : 2-3 (25-21, 25-27, 25-17, 25-27, 13-15)