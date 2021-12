Ligue A (H/J11) : Poitiers s'impose à nouveau, Sète passe provisoirement deuxième

Sète n’a pas laissé passer l’occasion. Alors que Narbonne reçoit Toulouse ce samedi, l’Arago a profité de son déplacement à Paris pour s’emparer quelques heures de la deuxième place du classement de Ligue A masculine. Pour cela, les coéquipiers de Moritz Karlitzek (18 points) n’ont eu besoin que de trois manches. Si les Parisiens ont fait la course en tête en tout début de match, une série de six points remportés consécutivement ont permis aux Sétois d’aller chercher le premier set. La deuxième manche a été plus indécise sur sa conclusion mais les Parisiens ont concédé les deux derniers points et se sont retrouvés dos au mur. Les coéquipiers de Miran Kujundzic (14 points) ont fait de la résistance en début de troisième set mais un 8-1 a définitivement fait pencher la balance en faveur de Sète (20-25, 23-25, 21-25), qui prend provisoirement un point d’avance sur Narbonne et trois sur le duo Chaumont-Montpellier.

Poitiers, un mois après

Après avoir signé leur premier succès de la saison le 5 novembre dernier face à l’AS Cannes, les joueurs de Poitiers ont retrouvé cette sensation ce vendredi. Face à Tourcoing, les joueurs de Brice Donat ont fait le nécessaire pour cela en trois manches. En tête de bout en bout de la première manche mais jamais réellement à l’abri, les Poitevins ont dû attendre leur deuxième balle de set pour prendre l’avantage. La réponse de Tourcoing, emmené par Julien Winkelmuller (10 points), a été un début de deuxième manche largement dominé mais cela s’est vite étiolé, permettant à Poitiers d’aller chercher le break dans cette rencontre. Grâce notamment à Chizoba Neves Atu (19 points), les Poitevins ont su faire la course en tête dans la troisième manche pour s’imposer (25-20, 25-22, 25-19) et céder à nouveau la lanterne rouge à l’AS Cannes pour un point.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 11EME JOURNEE

Vendredi 3 décembre 2021

Poitiers - Tourcoing : 3-0 (25-20, 25-22, 25-19)

Paris - Sète : 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)



Samedi 4 décembre 2021

18h00 : AS Cannes - Chaumont

20h00 : Narbonne - Toulouse

20h00 : Cambrai - Nice

20h00 : Montpellier - Le Plessis-Robinson

20h00 : Tours - Nantes-Rezé