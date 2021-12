Ligue A (H/J11) : Narbonne et Chaumont retrouvent le podium, Tours reste invaincu

Sète n’aura pas gardé longtemps la deuxième place de Ligue A masculine. Au lendemain de sa victoire à Paris, l’Arago a été doublé sans ménagement par Narbonne, Chaumont et Montpellier. Les Narbonnais, à l’occasion de la réception de Toulouse, ont pris les trois points de la victoire mais, après deux manches rondement menées, les coéquipiers d’Aymen Bouguerra (18 points) ont connu un trou d’air dont le Spacer’s, emmené par Daniel Cagliari (23 points) a profité pour remporter le troisième set. Toutefois, Narbonne a serré le jeu pour conclure en quatre manches (25-20, 25-20, 25-27, 25-17) et renoue avec la victoire après son revers à Tourcoing, reprenant par la même occasion la deuxième place. Chaumont devait également se remettre dans le sens de la marche. Pour cela, un déplacement sur le parquet de la lanterne rouge, l’AS Cannes, tombait à pic. Sous l’impulsion d’Osniel Melgarejo et Jesus Herrera (14 points chacun), les joueurs de Silvano Prandi ont plié le match en moins de 90 minutes et en trois manches sèches (21-25, 17-25, 21-25) pour s’installer de nouveau à la troisième place.

Tours reste invaincu

Montpellier, de son côté, a dû se reprendre après une entame de match manquée face au Plessis-Robinson. Le promu en Ligue A masculine cette saison a remporté le premier set mais a surtout permis aux Héraultais de se réveiller. Le résultat a été le gain des trois manches suivantes (20-25, 25-15, 28-26, 25-17) et une quatrième victoire de suite pour Montpellier, désormais quatrième avec le même nombre de points que Chaumont et Sète. Mais, loin devant, on retrouve Tours. Le TVB a maintenu son invincibilité à l’occasion de la réception de Nantes-Rezé. Les joueurs de Marcelo Fronckowiak n’ont connu qu’un moment difficile avec une deuxième manche accrochée. Toutefois, les coéquipiers de Kamil Baranek (16 points) ont signé une onzième victoire en autant de rencontres (25-16, 28-26, 25-23) et conservant une marge de cinq points sur Narbonne. La première moitié du tableau, Nice s’y installe. En déplacement à Cambrai, les joueurs de Rafael Redwitz ont signé une deuxième victoire de suite (15-25, 25-21, 24-26, 30-32) pour remonter à la sixième place.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 11EME JOURNEE

Vendredi 3 décembre 2021

Poitiers - Tourcoing : 3-0 (25-20, 25-22, 25-19)

Paris - Sète : 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)



Samedi 4 décembre 2021

AS Cannes - Chaumont : 0-3 (21-25, 17-25, 21-25)

Narbonne - Toulouse : 3-1 (25-20, 25-20, 25-27, 25-17)

Cambrai - Nice : 1-3 (15-25, 25-21, 24-26, 30-32)

Montpellier - Le Plessis-Robinson : 3-1 (20-25, 25-15, 28-26, 25-17)

Tours - Nantes-Rezé : 3-0 (25-16, 28-26, 25-23)