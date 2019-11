Ligue A (H/J10) : Première place confortée pour Rennes

L’affiche était attendue, elle n’a pas déçu. Solide leader de Ligue A masculine, Rennes a profité de la réception de son dauphin, Montpellier, pour affirmer sa position de tête. L’entame de match a été serrée entre les deux équipes mais une série de trois points de suite a permis aux coéquipiers de Kamil Baranek (22 points) de creuser un écart qu’ils ont su conserver avant de terminer la manche sur quatre points de suite (25-17). Dès l’entame du deuxième set, les Rennais ont accéléré mais il a fallu attendre la deuxième partie de la manche pour qu’ils fassent le trou et, grâce notamment à cinq points consécutifs, faire le break (25-15). La réaction montpelliéraine était attendue et, sous l’impulsion de Quentin Jouffroy (6 points), les joueurs d’Olivier Lecat ont fait la course en tête de bout en bout pour revenir à une manche de leurs rivaux (21-25). Si le début de la quatrième manche a été à sens unique pour Rennes, les coéquipiers de Ryan Sclater (14 points) ont su recoller mais ont finalement dû céder le match (25-22). Avec cette victoire, Rennes prend cinq points d’avance sur Montpellier, qui voit Tours revenir à deux longueurs.

Chaumont repart de l’avant

Battus à Poitiers lors de la dernière journée, les joueurs de Chaumont ont su relever la tête devant leur public. Il faut dire qu’affronter la lanterne rouge, Narbonne, et ses deux victoires en neuf journées, a beaucoup aidé les joueurs de Haute-Marne. En marquant six des sept premiers points du match, Chaumont a marqué au fer rouge son adversaire qui ne s’est jamais relevé (25-18). Les coéquipiers de Julien Winkelmuller (17 points) ont concédé le premier point de la deuxième manche mais c’était pour mieux accélérer ensuite. Dans une rencontre où Silvano Prandi a limité la rotation, n’alignant que huit de ses treize joueurs, Chaumont n’a cessé de creuser l’écart pour mener très facilement deux manches à rien (25-19). Le début de la troisième manche a été plus laborieux pour les Chaumontais et il leur a fallu faire preuve de patience pour faire la différence dans le deuxième tiers du set. Ils ont ensuite pu dérouler face aux coéquipiers de Yordan Bisset Astengo (10 points) et Rafael Redwitz (1 points) en remportant les quatre derniers points (25-14). Cette victoire voit Chaumont remonter au cinquième rang à trois points du podium.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 10EME JOURNEE

Vendredi 29 novembre 2019

Sète - Ajaccio : 1-3 (20-25, 25-14, 22-25, 21-25)

Nice - Toulouse : 3-0 (27-25, 25-15, 25-19)

Cannes - Poitiers : 3-2 (26-24, 25-14, 22-25, 21-25)

Paris - Tourcoing : 3-0 (28-26, 26-24, 25-20)

Nantes-Rezé - Tours : 1-3 (20-25, 25-23, 22-25, 19-25)



Samedi 30 novembre 2019

Rennes - Montpellier : 3-1 (25-27, 25-15, 21-25, 25-22)

Chaumont - Narbonne : 3-0 (25-18, 25-19, 25-14)