Ligue A (H/J10) : Narbonne battu, le derby pour Nice

Narbonne est tombé ! Alors que le club n'avait perdu qu'un seul match de Ligue A, contre le leader Tours, lors des neuf première journées, il a de nouveau chuté, ce vendredi en ouverture de la 10eme journée. Narbonne a subi la loi de Tourcoing (6eme) sur le score sans appel de 25-16, 25-18, 25-20 en 1h25. Le premier set a été serré jusqu'à 13-13, puis les Audois se sont complètement écroulés, encaissant un 12-3 pour finir. Dans le deuxième, Tourcoing a mené du début à la fin, avec une avance qui a grimpé jusqu'à +9, et dans le troisième, Narbonne a mené jusqu'à 11-10 et a une nouvelle fois lâché. C'est donc un match à oublier pour le deuxième du championnat, à l'image de son meilleur marqueur, Rafael Rodrigues de Araujo, qui finit avec 10 points (15 points pour Julien Winkelmuller côté nordiste).

Nice enfonce son voisin

L'autre match au programme de la soirée était le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Cannes. Et les Niçois, qui restaient sur deux défaites, ont enfoncé un peu plus leur voisin champion de France, en lui infligeant une sixième défaite de suite 24-26, 25-19, 25-17, 25-21 en 2h00. Le premier set a été très serré et les Cannois l'ont remporté sur leur deuxième occasion, mais Nice a bien réagi en remportant la deuxième manche, qu'ils ont menée de bout en bout. Même scénario dans la troisième, avec des Niçois qui ont compté jusqu'à sept points d'avance. Dans la quatrième, Cannes a remontré le bout de son nez, et menait encore 18-17, avant de craquer sur la fin. Bruno Lima a porté Nice, avec ses 28 points, alors que les 23 points de Jeffrey Menzel n'ont pas suffi à Cannes.



LIGUE A (H) / 10EME JOURNEE

Vendredi 26 novembre 2021

Nice - Cannes : 3-1 (24-26, 25-19, 25-17, 25-21)

Tourcoing - Narbonne : 3-0 (25-16, 25-18, 25-20)



Samedi 27 novembre 2021

15h15 : Chaumont - Tours

18h00 : Plessis-Robinson - Poitiers

19h30 : Sète - Cambrai

20h00 : Toulouse - Paris

20h00 : Nantes-Rezé - Montpellier