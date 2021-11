Ligue A (H/J10) : Le choc pour Tours, Montpellier et Sète reviennent sur Chaumont

Tours n’a pas laissé passer une si belle occasion. Lors de l’affiche de la 10eme journée de Ligue A masculine, le TVB a profité du revers concédé par Narbonne à Tourcoing ce vendredi pour conforter un peu plus sa place de leader du championnat. Les joueurs de Marcelo Fronckonwiak ont nettement dominé Chaumont sur son parquet de la Palestra en trois manches (18-25, 21-25, 22-25), grâce notamment aux douze points de Kevin Tillie. Avec ce résultat, les Tourangeaux prennent cinq points d’avance sur Narbonne et sept sur Chaumont qui voit revenir à hauteur deux équipes, Montpellier et Sète. Les Héraultais, pour leur part, n’ont eu besoin que de trois manches pour s’imposer à Nantes-Rezé. Si la première a été accrochée et s’est conclue bien après les 25 points, la deuxième a été plus maîtrisée par les Montpelliérains qui ont su mettre un terme aux débats dans la troisième (29-31, 20-25, 23-25).

Sète recolle à Montpellier et Chaumont

Les Sétois, quant à eux, ont peu tremblé lors de la réception de Cambrai, qui a signé une troisième défaite de suite. L’Arago s’impose en trois manches (25-19, 25-21, 25-21) et compte désormais 21 points, tout comme Chaumont et Montpellier. Seul promu cette saison en Ligue A, Le Plessis-Robinson a profité de la réception de la lanterne rouge Poitiers pour signer sa troisième victoire en dix journées. Après la perte du premier set, les coéquipiers d’Antonin Rouzier ont déployé leur jeu pour s’imposer en quatre manches (19-25, 25-22, 27-25, 25-17). Quatre jours après son succès face à Nice, Paris a enchaîné une deuxième victoire de suite pour la deuxième fois de la saison. Pour cela, les joueurs de la Capitale sont allés s’imposer sur le parquet de Toulouse en quatre manches (27-29, 25-19, 17-25, 23-25). Un succès qui permet aux Parisiens de remonter au septième rang quand le Spacer’s, défait pour la quatrième fois de suite, continue de reculer au classement.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 10EME JOURNEE

Vendredi 26 novembre 2021

Nice - AS Cannes : 3-1 (24-26, 25-19, 25-17, 25-21)

Tourcoing - Narbonne : 3-0 (25-16, 25-18, 25-20)



Samedi 27 novembre 2021

Chaumont - Tours : 3-0 (18-25, 21-25, 22-25)

Le Plessis-Robinson - Poitiers : 3-1 (19-25, 25-22, 27-25, 25-17)

Sète - Cambrai : 3-0 (25-19, 25-21, 25-21)

Toulouse - Paris : 1-3 (27-29, 25-19, 17-25, 23-25)

Nantes-Rezé - Montpellier : 0-3 (29-31, 20-25, 23-25)