Ligue A (H/J1) : Montpellier surpris, Cannes s'arrache

Considéré comme le favori de cette saison, Montpellier est tombé de haut ce samedi lors de la 1ere journée de Ligue A en s'inclinant à domicile contre son voisin Narbonne. Les joueurs de l'Aude sont venus l'emporter 23-25, 16-25, 25-13, 26-28 après 2h12 de jeu dans l'Hérault. Les Montpelliérains pourront avoir des regrets, car ils ont mené 20-13 dans le quatrième set, avant de s'écrouler, et auraient donc très bien pu accrocher le tie-break. Mais ils se sont ratés, malgré les 16 points de Théo Faure (19 pour Rémi Bassereau côté Narbonne).

Le champion a dû s'arracher

Quel suspense au Palais des Victoires ! Cannes, champion de France en titre, a eu besoin de 2h22 de match et d'un tie-break pour se défaire de Paris, à l'issue d'une rencontre où les sets ne se sont jamais terminés avec plus de trois points d'écart. Les Cannois l'ont emporté 25-22, 23-25, 23-25, 26-24, 15-13 après avoir fait trembler leurs supporters jusqu'au bout. Dans le tie-break, les joueurs de la capitale ont mené jusqu'à 10-9, avant que Cannes ne finisse par l'emporter sur le fil, dans le sillage d'un grand David Sossenheimer, auteur de 27 points lors de cette partie. Ibrahim Lawani finit quant à lui avec 24 points pour les Parisiens.

Nice revient de loin

Tours, de son côté, a bien débuté sa saison en allant gagner 3-1 à Poitiers (25-19, 19-25, 19-25, 22-25) en 1h45. Après avoir perdu le premier set assez largement, les Tourangeaux ont pris la mesure de leur adversaire, et sont notamment parvenus à remporter le quatrième set après avoir été menés 10-6. Pierre Derouillon finit avec 17 points et Chizoba Neves Atu avec 20. Nantes a eu besoin du tie-break pour battre Sète à domicile (25-21, 20-25, 25-18, 22-25, 15-12 en 2h35) après un match très serré, où le score était de 11-11 dans le dernier set, avant que les Nantais ne s'arrachent pour l'emporter. Davy Moraes Silva a porté son équipe, avec 22 points marqués (21 pour Ryan Sclater côté sétois). Enfin, Nice s'est également imposé en cinq sets, sur le terrain du promu Le Plessis-Robinsson : 25-27, 25-23, 21-25, 25-23, 17-19 en 2h23, après avoir sauvé cinq balles de match dans le tie-break et l'avoir emporté sur sa première occasion.



LIGUE A / 1ERE JOURNEE

Jeudi 7 octobre 2021

Toulouse - Cambrai : 1-3 (25-20, 14-25, 27-29, 20-25)



Vendredi 8 octobre 2021

Tourcoing - Chaumont : 1-3 (22-25, 25-19, 23-25, 25-25)



Samedi 9 octobre 2021

Cannes - Paris : 3-2 (25-22, 23-25, 23-25, 26-24, 15-13)

Poitiers - Tours : 1-3 (25-19, 19-25, 19-25, 22-25)

Nantes-Rezé - Sète : 3-2 (25-21, 20-25, 25-18, 22-25, 15-12)

Plessis-Robinson - Nice : 2-3 (25-27, 25-23, 21-25, 25-23, 17-19)

Montpellier - Narbonne : 1-3 (23-25, 16-25, 25-13, 26-28)