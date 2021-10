Ligue A (H/J1) : Chaumont débute bien sa saison

Mergarejo porte Chaumont



LIGUE A / 1ERE JOURNEE

Jeudi 7 octobre 2021

Vendredi 8 octobre 2021

Samedi 9 octobre 2021

3-1 semble le score à la mode en ce tout début de saison 2021-22 de Ligue A masculine de volley. Après Cambrai jeudi à Toulouse en ouverture de saison, c'est Chaumont qui s'est imposé sur le même score à Tourcoing. Les joueurs de la Haute-Marne, vice-champions de France et vainqueurs de la Supercoupe de France la semaine passée,Les Chaumontais sont bien entrés dans le match en remportant le premier set de trois points après l'avoir dominé quasiment de bout de bout.Mais dans le deuxième, les Nordistes se sont bien repris et ont mené du début à la fin, avec un écart ne cessant de grandir pour aller jusqu'à +6. Chaumont n'a pas tremblé longtemps et a gagné le troisième set de justesse, Tourcoing ayant encore mené 21-20 quelques minutes avant la balle de set. La quatrième manche a été serrée également, avec les deux équipes qui sont passées devant tour à tour, jusqu'à 18-18 où Chaumont a définitivement pris les commandes et a remporté ce match. Osniel Mergarejo s'est montré décisif, en inscrivant 23 points.Samedi, les cinq derniers matchs de cette 1ere journée se dérouleront dans la soirée.Toulouse -: 1-3 (25-20, 14-25, 27-29, 20-25)Tourcoing -: 1-3 (22-25, 25-19, 23-25, 25-25)Cannes - ParisPoitiers - ToursNantes-Rezé - SètePlessis-Robinson - NiceMontpellier - Narbonne