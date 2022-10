Ligue A (H/J1) : Ça démarre bien pour Tours, Narbonne et Chaumont

Chaumont démarre bien, Paris en échec

VOLLEY - LIGUE A (H) / 1ERE JOURNEE

Vendredi 30 septembre 2022

Samedi 1er octobre 2022

Tours a fait mieux que Montpellier. Alors que le champion de France a chuté ce vendredi face à Saint-Nazaire en ouverture de la saison, le TVB s’est imposé sur le parquet de Nice au bout du suspense. Les Tourangeaux ont pris le meilleur départ, grâce notamment à Aboubacar Dramé (28 points). Toutefois, les Niçois ont été piqués au vif et ont répliqué avec le gain de la deuxième puis de la troisième manche. Mais les coéquipiers de Steven Marshall (20 points) ont alors vu Tours reprendre l’ascendant dans l’échange. A l’issue d’un tiebreak accroché, le TVB a pu aller chercher la victoire (22-25, 25-23, 25-22, 22-25, 17-19). Sauvé in extremis de la relégation, Narbonne n’a pas manqué son début de saison sur le parquet de Poitiers. Accrochés dans les deux premières manches, les coéquipiers de Jordi Ramon (12 points) ont su en sortir victorieux mais les Poitevins, emmenés par Gabriel José da Silva (13 points) ont ensuite eu un sursaut d’orgueil et réduit l’écart en remportant le troisième set. Néanmoins, les Narbonnais ont su faire le nécessaire pour s’imposer au terme du quatrième (23-25, 24-26, 25-20, 22-25). Une semaine après sa défaite lors de la SuperCoupe face à Montpellier, Chaumont n’a pas commis d’impair sur son parquet de Palestra à l’occasion de la réception du Plessis-Robinson.Si les Franciliens, sous l’impulsion d’Antonin Rouzier (12 points) ont fait de la résistance lors des deux premières manches, le vainqueur sortant de la Coupe de France a pu s’appuyer sur Patrik Indra (12 points) et n’a pas été inquiété dans un troisième set à sens unique pour valider sa victoire (25-21, 25-23, 25-15). Balayé en quarts de finale par Montpellier la saison passée, Paris a débuté le nouvel exercice par une contre-performance à l’occasion d’un déplacement à Nantes-Rezé. Distancés lors du premier set, les coéquipiers de Julian Weisigk (10 points) ont tenu bon dans le deuxième mais sans parvenir à recoller au tableau d’affichage. Les Nantais, qui ont pu compter sur Tomas Lopez (14 points) ont alors déroulé pour conclure une victoire autoritaire (25-17, 28-26, 25-14). Tourcoing entame sa saison par un succès à l’extérieur, sur le parquet de Sète. Une rencontre que les Nordistes ont pris par le bon bout avec le gain du premier set mais l’Arago a su répondre. Poussés par Kyle Russell (25 points), les Sétois ont inversé la tendance afin de mener deux manches à une. Toutefois, Renan Buiatti (22 points) et Tourcoing ont haussé le ton pour arracher la victoire au tiebreak (19-25, 25-17, 25-20, 17-25, 11-15). Cambrai, de son côté, a pris le meilleur sur Toulouse. Les coéquipiers d’Hermans Egleskalns (15 points) ont bien lancé le match avec le gain de deux premières manches accrochées et qui se sont jouées à rien. Le Spacer’s, grâce notamment à Daniel Cagliari (19 points) a réagi en remportant le troisième set avant d’avoir une balle d’égalisation à deux manches partout. Toutefois, la troisième balle de match a été la bonne pour Cambrai (27-25, 25-22, 21-25, 28-26).Montpellier -: 1-3 (17-25, 25-22, 22-25, 19-25)Nice -: 2-3 (22-25, 25-23, 25-22, 22-25, 17-19)Poitiers -: 1-3 (23-25, 24-26, 25-20, 22-25)Sète -: 2-3 (19-25, 25-17, 25-20, 17-25, 11-15)- Toulouse : 3-1 (27-25, 25-22, 21-25, 28-26)- Le Plessis-Robinson : 3-0 (25-21, 25-23, 25-15)- Paris : 3-0 (25-17, 28-26, 25-14)