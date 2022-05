Ligue A (H/Finale) : Montpellier douche Tours sur son parquet

Tours a fini par céder

VOLLEY - LIGUE A (H) / FINALE

Match 1 - Samedi 7 mai 2022

Match 2 - Mercredi 11 mai 2022

Après la Coupe CEV et la Coupe de France, Tours va-t-il voir la Ligue A masculine lui échapper ? Les joueurs de Marcelo Fronckowiak ont, en effet, mis en péril leurs chances d’être sacrés champions de France après le revers concédé sur leur parquet face à Montpellier à l’occasion du match aller de la finale. Dès les premiers échanges, les Héraultais ont pris les choses en main et fait la course en tête, avec jusqu’à cinq points d’avance dans ce premier set. Le TVB a tenu bon et a même viré en tête d’un point en toute fin de manche mais c’est bien Montpellier qui a pris la main. Un avantage facilement conforté par les coéquipiers de Théo Faure (18 points). Après avoir été accroché au début de la deuxième manche, les Héraultais ont haussé le ton avec un 5-0 et ont conclu à leur première balle de set avec une marge de neuf points.Dos au mur, Tours devait repartir de l’avant et a très vite pris l’avantage dans ce troisième set crucial. Toutefois, après avoir eu jusqu’à quatre points d’avance, le TVB n’a pas pu gérer un bras de fer mais a fini par avoir gain de cause pour revenir à un set de Montpellier. Luciano Palonsky (17 points) et ses coéquipiers ont accéléré l’allure et une nouvelle fois pris le large, atteignant un moment la barre des dix points d’avance. Mené deux manches à rien, Tours est allé chercher un tiebreak. Mais les efforts faits pour revenir à hauteur ont été payés dans cette dernière manche. Montpellier a pris l’avantage en remportant les deux premiers échanges et a capitalisé sur cet avantage initial. Si Tours a pu revenir à un point, la deuxième balle de match a été la bonne pour Montpellier (23-25, 16-25, 25-23, 25-17, 12-15) qui va aborder le match retour à domicile en position de force.Tours (1) -: 2-3 (23-25, 16-25, 25-23, 25-17, 12-15) >>> Montpellier mène 1-0Montpellier (3) - Tours (1)Le Match 3 éventuel aura lieu le dimanche 15 mai à Tours.