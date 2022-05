Ligue A (H/Finale) : Le titre pour Montpellier, à nouveau vainqueur face à Tours

Montpellier n’a rien laissé passer

VOLLEY - LIGUE A (H) / FINALE

Match 1 - Samedi 7 mai 2022

Match 2 - Mercredi 11 mai 2022

Montpellier attendait ça depuis si longtemps ! Après être allé chercher à Tours un succès précieux à l’occasion de la première manche de la finale de la Ligue A masculine, les joueurs d’Olivier Lecat n’ont pas laissé le suspense s’installer devant leur public pour aller chercher le titre de champion de France. Une deuxième rencontre qui a démarré comme dans un rêve pour les Héraultais, avec six des sept premiers points dans leur besace. L’écart a alors longtemps oscillé entre cinq et huit points. Un temps revenus à cinq longueurs, le TVB n’a pas été en mesure de contrer le jeu offensif montpelliérain. La deuxième balle de set a été la bonne pour le MHSC, qui a fait un pas de plus vers la consécration. Marcelo Fronckowiak a alors tenté de changer la donne en remodelant son équipe. Mais, si le TVB a fait jeu égal avec Montpellier, ça n’a duré que le temps de sept points. Avec un 5-0, les coéquipiers de Nicolas Le Goff et Julien Lyneel ont pris les commandes face à des Tourangeaux accrocheurs mais qui n’ont pu faire mieux que revenir quater fois à égalité.Remportant sept des dix derniers points, Montpellier a fait le break dans ce deuxième match de la finale. Plus dos au mur que jamais cette saison, le TVB ne pouvait pas rester sans réagir. Si les Héraultais ont frappé les premiers dans cette troisième manche, ce sont les coéquipiers de Kevin Tillie et Zeljko Coric qui ont fait la course en tête avec jusqu’à cinq points d’avance. Mais, poussé par son public, Montpellier a recollé en se montrant patient. La fin de la manche a été à couteaux tirés. Le TVB a tout d’abord eu deux balles de set et a bien pensé avoir relancé cette rencontre mais sans succès. A la quatrième balle de match et sur un dernier block gagnant, les Héraultais ont fait exploser le Palais des Sports de Castelnau-le-Lez (25-17, 25-21, 30-28) et remportent le premier titre de champion de France du club depuis 1975, le huitième depuis la fondation du club en 1941 et le premier depuis le passage sous l’ombrelle du MHSC l’an passé. Tours, après avoir vu la Coupe CEV puis la Coupe de France lui échapper, termine sa saison sans titre.Tours (1) -: 2-3 (23-25, 16-25, 25-23, 25-17, 12-15) >>> Montpellier mène 1-0- Tours (1) : 3-0 (25-17, 25-21, 30-28) >>> Montpellier sacré champion de France