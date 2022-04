Ligue A (H/Demies) : Narbonne décroche un match d'appui

VOLLEY - LIGUE A (H) / DEMI-FINALES

Match aller - Dimanche 24 avril 2022

Match retour - Mercredi 27 avril 2022

Narbonne est toujours en vie dans cette saison 2021-22. En cas de défaite à domicile contre Tours, les joueurs de l'Aude auraient été en vacances dès ce mercredi soir, mais ils ont brillamment battu la meilleure équipe de la saison régulière et disputeront donc un match d'appui en Touraine.Ils ont gagné le premier set en faisant la différence en fin de manche, à partir de 18-18. Le deuxième a été plus accroché, avec huit égalités, notamment à 22-22 et 23-23, mais Narbonne a fini fort en gagnant les deux derniers points. La troisième manche a en revanche été à sens unique, avec des Narbonnais qui ont mené de bout en bout pour l'emporter de huit points. Pour aller en finale, au détriment de l'autre finaliste de Coupe d'Europe de cette saison (Challenge Cup pour Tours, Coupe de la CEV pour Narbonne), le TVB va devoir clairement hisser son niveau devant ses supporters, lors du match d'appui. Et Luciano Palonsky devra sans doute marquer plus que les douze points de ce mercredi.Chaumont (2) -: 1-3 (22-25, 25-18, 22-25, 21-25) >>> Montpellier mène 1-0- Narbonne (4) : 3-0 (25-17, 15-17, 31-29) >>> Tours mène 1-0- Tours (1) : 3-0 (25-21, 25-23, 25-17) >>> 1-1 dans la sérieMontpellier (3) - Chaumont (2)