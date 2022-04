Une belle entre Narbonne et Tours

VOLLEY - LIGUE A (H) / DEMI-FINALES

Match aller - Dimanche 24 avril 2022

Match retour - Mercredi 27 avril 2022

Montpellier 30 ans plus tard ! Finaliste malheureux du championnat de France en 1992 contre Fréjus, après avoir remporté sept titres entre 1947 et 1975, le club héraultais aura une nouvelle chance d'aller décrocher le sacre national, après avoir éliminé Chaumont, le vice-champion de France en titre et mieux classé en saison régulière (2eme contre 3eme), ce mercredi. Les Montpelliérains avaient fait une grosse partie du travail en gagnant 3-1 en Haute-Marne dimanche, et ils ont conclu en gagnant 3-2. Mais que ce fut difficile !Chaumont s'est offert les deux premiers sets assez facilement, puis a tenu jusqu'à 20-19 dans le troisième, avant de lâcher. Dans le quatrième, Montpellier s'est fait peur jusqu'à la fin (23-22) après avoir mené 21-16 mais a réussi à arracher le tie-break. Un tie-break très serré, où il y a eu des égalités à 13, 14, 15 et 16, mais sur sa quatrième balle de match, le MHSC a fini par l'emporter. Théo Faure termine avec 20 points, alors que les 29 points de Jesus Herrera n’ont pas suffi à Chaumont, qui ne signera donc pas le doublé Coupe-Championnat.Narbonne est toujours en vie dans cette saison 2021-22. En cas de défaite à domicile contre Tours, les joueurs de l'Aude auraient été en vacances dès ce mercredi soir, mais ils ont brillamment battu la meilleure équipe de la saison régulière et disputeront donc un match d'appui samedi en Touraine.Ils ont gagné le premier set en faisant la différence en fin de manche, à partir de 18-18. Le deuxième a été plus accroché, avec huit égalités, notamment à 22-22 et 23-23, mais Narbonne a fini fort en gagnant les deux derniers points. La troisième manche a en revanche été à sens unique, avec des Narbonnais qui ont mené de bout en bout pour l'emporter de huit points. Pour aller en finale, au détriment de l'autre finaliste de Coupe d'Europe de cette saison (Challenge Cup pour Tours, Coupe de la CEV pour Narbonne), le TVB va devoir clairement hisser son niveau devant ses supporters, lors du match d'appui. Et Luciano Palonsky devra sans doute marquer plus que les douze points de ce mercredi.Chaumont (2) -: 1-3 (22-25, 25-18, 22-25, 21-25) >>> Montpellier mène 1-0- Narbonne (4) : 3-0 (25-17, 15-17, 31-29) >>> Tours mène 1-0- Tours (1) : 3-0 (25-21, 25-23, 25-17) >>> 1-1 dans la série- Chaumont (2) : 3-2 (20-25, 20-25, 25-22, 25-23, 18-16) >>> Montpellier qualifié