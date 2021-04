Ligue A (H/Demi-finales retour) : Une belle pour Montpellier, l'AS Cannes déjà qualifié

Onze ans après, l’AS Cannes va de nouveau jouer une finale de Ligue A masculine. Mais, pour parvenir à leurs fins, les joueurs de Luc Marquet ont dû se démener pour venir à bout du promu Cambrai. Ne faisant toujours pas de complexe, les Cambrésiens ont démarré le match de manière intense, prenant immédiatement l’avantage au score mais, après être revenu à hauteur, les Cannois ont su signer plusieurs séries pour remporter le premier set. Emmené par l’inévitable Daniel Cagliari (23 points), Cambrai a fait la course en tête de bout en bout pour revenir à une manche partout avant, malgré un écart qui ne s’est jamais envolé, de faire de même dans la troisième manche. A un set d’arracher une belle, les protégés de Gabriel Denys ont donné du fil à retordre à l’AS Cannes mais les joueurs des Alpes-Maritimes ont su revenir à hauteur et arracher un tiebreak. Menant très tôt de deux points, Cambrai a vite déchanté, encaissant un 5-0 pour permettre aux Cannois se s’envoler pour sceller le sort de cette demi-finale (25-17, 23-25, 23-25, 30-28, 15-12).

Montpellier reste en vie

L’AS Cannes devra toutefois attendre 24 heures de plus pour connaître son adversaire dans le duel pour le titre prévu du 21 au 25 avril prochains. En effet, après avoir perdu la première manche sur le parquet de Chaumont, Montpellier s’est fait respecter sur son parquet lors du match retour. Les Chaumontois, sentant qu’un coup était possible, ont pris l’avantage dès les premiers échanges mais les Héraultais ont très vite repris leurs esprits pour faire un cavalier seul dans ce premier set. Très longtemps, les joueurs d’Olivier Lecat ont fait la course en tête dans le deuxième set mais les coéquipiers de Jesus Herrera (14 points) ont su trouver des solutions pour revenir à une manche partout. Un scenario qui n’est pas passé loin de se reproduire dans un troisième set durant lequel les coéquipiers de Ryan Sclater (27 points) ont compté jusqu’à cinq points d’avance, écart que Chaumont a su effacer pour s’offrir une balle de set mais c’est bien le club héraultais qui a pris l’ascendant, qui a été confirmé dans une fin de quatrième manche à sens unique. Montpellier égalise dans la série (25-17, 26-28, 30-28, 25-15) et retrouvera ce dimanche Chaumont sur son parquet pour une belle de tous les dangers.



VOLLEY - LIGUE A (H) / DEMI-FINALES

Du 14 au 18 avril 2021



MONTPELLIER (1) - CHAUMONT (4) : 1-1

Match aller - Chaumont : 3-1 (19-25, 25-18, 25-17, 27-25)

Match retour - Montpellier - Chaumont : 3-1 (25-17, 26-28, 30-28, 25-15)

Match d’appui le 18 avril à Montpellier



AS CANNES (2) - CAMBRAI (6) : 2-0 >>> L’AS CANNES QUALIFIE

Match aller - Cambrai - AS Cannes : 1-3 (25-15, 18-25, 19-25, 25-27)

Match retour - AS Cannes - Cambrai : 3-2 (25-17, 23-25, 23-25, 30-28, 15-12)