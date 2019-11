Ligue A (H/) : Tours sur le podium

VOLLEY - LIGUE A HOMMES / 10EME JOURNEE

Vendredi 29 novembre 2019

Samedi 30 novembre 2019

En attendant le choc au sommet de samedi soir entre les Bretons et les Héraultais sur le parquet du leader, Rennes devance son dauphin Montpellier de deux points. En revanche,En déplacement vendredi soir dans la Capitale lors de la 10eme journée de Ligue A masculine,Une troisième défaite cette saison pour les Nordistes dont profitent les Tourangeaux pour éjecter leur rival du podium et se hisser en troisième position devant Tourcoing. Grâce notamment à 22 points d'Hermans Egleskalns et 19 pour l'autre leader de l'équipe Nathan Wounembaina, le champion de France en titre n'a laissé aucune chance à Nantes-Rezé (25-20, 23-25, 25-22, 25-19) en Loire-Atlantique.Sète -: 1-3 (20-25, 25-14, 22-25, 21-25)- Toulouse : 3-0 (27-25, 25-15, 25-19)- Poitiers : 3-2 (26-24, 25-14, 22-25, 21-25)- Tourcoing : 3-0 (28-26, 26-24, 25-20)Nantes-Rezé -: 1-3 (20-25, 25-23, 22-25, 19-25)19h00 : Rennes - Montpellier20h00 : Chaumont - Narbonne