Ligue A (H) : Tours prend la tête

Après son exploit contre Modène en Coupe de la CEV, Tours a confirmé en championnat, en prenant la tête à l'issue de la 18eme journée grâce au report du match du leader, Sète. Les Tourangeaux sont allés l'emporter 3-1 à Toulouse (11eme). Après avoir perdu le premier set 25-17, ils ont remporté les trois suivants de justesse, en sauvant notamment trois balles de set dans le deuxième, une dans le troisième, et en revenant de 20-22 à 25-23 dans le quatrième. Narbonne, troisième, n'a pas profité du report du match de Sète pour passer devant. Les joueurs de l'Aude se sont en effet inclinés à domicile contre Cannes, le champion de France, qui laisse la place de lanterne rouge à Poitiers après avoir signé sa troisième victoire de suite : 22-25, 21-25, 25-23, 16-25 en 1h50. Les Cannois ont remporté les deux premiers sets sans trop trembler puis ont craqué dans le troisième alors qu'ils menaient 23-21, mais ils se sont bien repris dans le quatrième, en le gagnant facilement. La recrue Ronald Jimenez s'est montrée décisive, avec 28 points au compteur (18 pour Aymen Bouguerra côté narbonnais).

Chaumont s'arrache contre Nice

Chaumont est quatrième, après sa victoire au bout de la nuit contre Nice (7eme). Les Haut-Marnais l'ont emporté au tie-break après un combat de 2h18 : 21-25, 17-25, 37-35, 25-16, 15-8. Si quatre sets ont été conclus sans véritable suspense, cela n'a pas été le cas de la troisième manche, remportée 37-35 par Chaumont sur sa dixième balle de set, alors que Nice en a manqué quatre. Osniel Mergarejo termine avec 18 points pour les Chaumontais et Bruno Lima avec 22 pours les Niçois. Montpellier, cinquième, n'a fait qu'une bouchée de Cambrai, douzième, avec une victoire en trois sets et 1h17 après un match à sens unique (18pts pour Théo Faure côté héraultais, 10pts pour Ramon Martinez côté nordiste). Enfin, Tourcoing (6eme) s'est bien repris après deux défaites de suite, en allant gagner au tie-break au Plessis-Robinson (9eme). Les Nordistes, mené 9-7 dans la dernière manche, ont finalement réussi à l'emporter 15-13, dans le sillage d'une Julio Cardenas qui finit avec 25 points (29pts pour Antonin Rouzier côté Plessis-Robinson).



LIGUE A (H) / 18EME JOURNEE

Samedi 22 janvier 2022

Plessis-Robinson - Tourcoing : 2-3 (27-25, 23-25, 22-25, 25-15, 13-15)

Toulouse - Tours : 1-3 (25-17, 25-28, 24-26, 23-25)

Chaumont - Nice : 3-2 (21-25, 17-25, 37-35, 25-16, 15-8)

Narbonne - Cannes : 1-3 (22-25, 21-25, 25-23, 16-25)

Montpellier - Cambrai : 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)



Reportés : Sète - Paris, Nantes-Rezé - Poitiers