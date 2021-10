Ligue A (H) : Tours poursuit son sans-faute mais laisse filer un point contre Nice

VOLLEY - LIGUE A (H) - 3EME JOURNEE

Vendredi 22 octobre 2021

Samedi 23 octobre 2021

Trois sur trois pour Tours. Le TVB a remporté vendredi son troisième match de la saison en autant de joués jusqu'à maintenant. Pour le compte de la 3eme journée de Ligue A masculine, les Tourangeaux recevaient un mal classé Nice (10eme). Le club huit fois champion de France dans son histoire s'est imposé 3-2 (25-22, 22-25, 25-27, 25-15, 15-11). Pour la première fois cette saison, Tours a souffert néanmoins. Et il lui a fallu cinq sets pour venir à bout de Niçois accrocheurs. Une victoire dans la douleur qui se paye sur le plan comptable. En effet, si le TVB a tout gagné, il a laissé filer un point vendredi avec ce succès obtenu au tie-break uniquement. Tours continue, certes, de faire la course en tête, mais avec 8 points uniquement et deux longueurs d'avance sur Chaumont et Cambrai, quand il aurait pu laisser ses poursuivants à trois points après ce troisième match de la saison. A noter que Chaumont et Cambrai, au repos vendredi soir (ils joueront samedi), ont été rejoints au classement vendredi par Sète, Nantes et Narbonne, qui l'ont tous emporté. Les Narbonnais ont infligé une deuxième défaite en deux matchs au champion de France en titre Cannes. Comme Tours, Sète a dû toutefois attendre le tie-break pour obtenir la délivrance.Poitiers -: 1-3 (25-22, 14-25, 24-26, 22-25)- Toulouse : 3-2 (25-21, 22-25, 22-25, 25-15, 17-15)Cannes -: 1-3 (25-23, 24-26, 13-25, 18-25)Tourcoing -: 2-3 (23-25, 25-23, 20-25, 25-20, 8-15)- Nice : 3-2 (25-22, 22-25, 25-27, 25-15, 15-11)20h00 : Chaumont - Paris20h00 : Plessis-Robinson - Cambrai