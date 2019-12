Ligue A (H) : Tours nouveau dauphin

Il fut une époque où Tours était méconnaissable et avait bien du mal à s'extirper des profondeurs du classement. Mais ça, c'était avant, en tout début de saison, quand le champion de France n'en avait que le nom. Aujourd'hui, le TVB a retrouvé de sa superbe. Samedi soir, il a même ajouté une cinquième victoire de rang à sa série de succès du moment en s'imposant aisément (18-25, 25-22, 31-29, 25-16) face à une auyre équipe du peloton de tête Montpellier malgré la perte du premier set. Une nouvelle victoire qui permet aux Tourangeaux et à son joueur vedette Hermans Egleskalns, auteur de 18 points face aux Héraultais, de grimper de deux places au classement et de se retrouver ainsi deuxième, à six points du leader Rennes au lendemain du succès au tie-break des Bretons à domicile contre Sète. La folle remontada du TVB se poursuit.



LIGUE A (H) / 11EME JOURNEE

Vendredi 6 décembre 2019

Ajaccio - Paris : 3-1 (21-25, 25-15, 25-23, 25-21)

Tourcoing - Cannes : 3-2 (18-25, 22-25, 25-23, 30-28, 15-13)

Rennes - Sète : 3-2 (18-25, 22-25, 25-16, 25-21, 15-13)

Nice - Nantes-Rezé : 0-3 (24-26, 22-25, 16-25)

Narbonne - Poitiers : 3-2 (21-25, 25-20, 27-29, 25-20, 25-23)

Toulouse - Chaumont : 0-3 (19-25, 20-25, 20-25)



Samedi 7 décembre 2019

Tours - Montpellier : 3-1 (18-25, 25-22, 31-29, 25-16)