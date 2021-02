Ligue A (H) : Sète et Paris déroulent

Paris retrouve le sourire

VOLLEY - LIGUE A (H) / 18EME JOURNEE

Vendredi 5 février 2021

Samedi 6 février 2021

Dimanche 7 février 2021

La hiérarchie a été respectée. Deux matchs avancés de la 18eme journée de Ligue A masculine étaient au programme vendredi soir. Et dans les deux rencontres, la mieux classée des deux équipes n'a fait qu'une bouchée de son adversaire., logiquement surclassé sur le parquet de l'Arago (3-0 : 25-20, 25-18, 28-26) malgré une très belle résistance dans la dernière manche. Après leur superbe performance face à Tours (victoire 3 sets à rien là aussi face aux champions de France) du 30 janvier dernier, déjà à domicile, les Sétois et leurs deux meilleurs joueurs vendredi Vasyl Tupchii et Kamil Baranek (tous deux 16 points)Battu chez lui par Cambrai lors de la dernière journée, Paris, de son côté, avait fait le déplacement à Nice avec l'espoir de renouer avec le succès. Les joueurs de la capitale, portés notamment par Axel Truhtchev (14 points) ou encore Antonin Rouzier (13 points) y sont parvenus, et ce de très belle façon. Comme Ajaccio contre Sète,Toujours neuvième, Paris revient ainsi à hauteur de Poitiers.- Ajaccio : 3-0 (25-20, 25-18, 28-26)Nice -: 0-3 (23-25, 18-25, 23-25)17h00 : Montpellier - Narbonne18h00 : Chaumont - Toulouse18h00 : Tourcoing - Cannes18h00 : Tours - Poitiers17h00 : Nantes - Cambrai