Ligue A (H) : Rossard s'explique

Nicolas Rossard a pris un peu tout le monde à contre-pied en faisant savoir en milieu de semaine, le tout dans la plus grande discrétion, qu'il avait décidé de mettre un terme à sa carrière, à seulement 31 ans. Deux jours après avoir officialisé cette décision inattendue, le libéro international vainqueur notamment avec les Bleus de l'Euro en 2015 et de la Ligue Mondiale en 2017 revient en détail sur les motivations qui l'ont amené à tourner le dos à une brillante carrière alors qu'il avait encore plusieurs saisons qui l'attendaient. Le joueur passé par Toulouse, Sète, Paris et Tours assure qu'il s'agit de tout sauf d'un coup de tête. "C’est une décision qui a été murie, réfléchie pendant les derniers mois à Tours, jure Rossard pour le site de la FFvolley. Avec ma copine, on avait pour projet de ne plus vivre à distance. J’ai eu quelques contacts cet été, à l’étranger et aussi en France, mais on souhaitait continuer à vivre ensemble, comme on a pu le faire à Tours. En plus de ça, j’ai mes études qui se terminent en même temps. Donc ça se goupillait plutôt bien."

Rossard : "J'ai eu la chance de faire partie d'une génération dorée"

L'intéressé ne regrette d'ailleurs pas sa décision, au même titre qu'il n'éprouve aucun regret par rapport à cette magnifique trajectoire longue de douze ans, qu'il vient tout juste de stopper. "Je suis content de ma carrière, de ce que j’ai pu faire. Et je suis surtout content de ce que le volley m’a apporté. Sans le volley, sans tout ce que j’ai vécu, je ne serais pas le même homme. Je suis de content de voir jusqu’où je suis allé, et je n’ai aucun regret." Aucun regret, mais des souvenirs toujours plein la tête, sans pour autant établir une réelle hiérarchie parmi les meilleurs moments qu'il a vécus. "C’est compliqué, il y en a plein ! Mais le meilleur, ça reste les rencontres humaines, la vie en groupe. Tu souffres en équipe, tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. J’ai eu la chance de faire partie d’une génération dorée en équipe de France, on a vécu de belles choses ensemble. J’ai vécu de bons moments dans tous les clubs où je suis passé et surtout avec les Bleus, bien sûr."

Rossard : "Je reviendrai peut-être au volley, mais pas maintenant"

Tant d'épisodes gravés à tout jamais dans son esprit et qui font que beaucoup d'aspects de ce sport dans lequel il ne se voyait pas exploser à l'origine ("ce n'était pas le sport qui m'intéressait le plus au départ, j'ai commencé très tard en club") vont beaucoup lui manquer. Certains plus que d'autres. "Le groupe, bien sûr, et la compétition. C’est une vraie adrénaline, c’est beaucoup de sucre (rires). Être un peu sous pression, et vivre des moments ensemble. Les galères en groupe, qui forgent l’état d’esprit, c’est ça qui va me manquer." D'autant que le natif de Nîmes n'entend pas rester dans le circuit. "Pas en pro, en tout cas. Peut-être qu’avec les jeunes, j’y reviendrai. Mais pas maintenant, j’ai d’autres projets." Et des études à terminer. "Je ne suis pas encore diplômé. J’ai mon stage de six mois à faire, et ensuite je serai diplômé. Je suis à l’Insa de Toulouse (Institut national des sciences appliquées) en informatique. Je suis en école d’ingénieur depuis que je suis sportif de haut niveau. J’ai étalé mes études sur plusieurs années." Une nouvelle vie s'ouvre assurément à Nicolas Rossard.